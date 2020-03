Chelsea pourrait déménager pour David de Gea, selon Graeme Souness

Chelsea pourrait faire un mouvement d’été pour le gardien de but de Manchester United, David de Gea, selon le spécialiste de Sky Sports Graeme Souness.

Cité par givemesport.com, Souness a dit de de Gea «Y aurait-il des preneurs pour lui? Vous regardez la situation à Chelsea et ils pourraient le grignoter. »

L’Espagnol a commis une autre erreur importante à Everton dimanche, alimentant la spéculation selon laquelle le gardien en prêt Dean Henderson pourrait le remplacer cet été.

Henderson a été en forme impressionnante pour Sheffield United cette saison et est le genre de joueur local désireux de jouer pour les Red Devils autour duquel le manager Ole Gunnar Solskjaer est désireux de construire son équipe.

Le Mail rapporte qu ‘«il y a des inquiétudes au club concernant [de Gea’s] niveaux de performance et de concentration “et que” United évaluera leur situation de gardien de but au cours des prochains mois “.

Cependant, le média reconnaît qu’il y a peu de clubs capables d’égaler le salaire de 375 000 £ par semaine de l’Espagnol si United décide de l’échanger contre un modèle plus jeune. Comme le note à juste titre Souness, Chelsea en fait partie.

Il s’agirait d’échanger un gardien espagnol contre un autre à Stamford Bridge. Frank Lampard a apparemment perdu confiance en Kepa Arrizabalaga, l’ayant abandonné en janvier et mis sa confiance dans le gardien de but Willy Caballero lors des six derniers matchs.

Cependant, The Independent pense que de Gea ne va nulle part – non pas parce qu’il ne devrait pas, mais parce que United perdrait la face. “United a choisi de le payer mieux que n’importe quel autre” gardien de la planète … Ils parient gros sur De Gea, acceptant des conditions qui coûteront probablement près de 100 millions de livres sterling, et quand vous pariez gros, vous ne pouvez pas être vu perdre … en lancer un autre l’albatros au cou est la dernière chose qu’ils veulent faire.

Que The Mail ou The Independent ait raison peut bien dépendre des performances du joueur de 29 ans pendant le reste de la saison – et de celles d’Henderson. Mais avec le navire du Real Madrid ayant bel et bien navigué après une coupe du monde 2018 désastreuse pour la face nationale, si de Gea doit partir, Souness a bien raison de dire que Chelsea pourrait être la destination parfaite.

Une telle décision verrait l’Espagnol rejoindre un groupe illustre de joueurs qui ont joué pour les deux clubs, notamment Mark Hughes, Romelu Lukaku, Juan Mata, Juan Sebastian Veron, Ray Wilkins, Radamel Falcao, Nemanja Matic, George Graham et Paul Parker.

