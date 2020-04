Premier League



Chelsea prépare une bombe: c’est ainsi qu’ils assureraient la star de Napoli



Christian Felipe Amezquita Ortiz





25 avril 2020 à 13 h 06

Le club londonien continue d’évoluer sur le marché, après avoir obtenu Hakim Ziyech d’Ajax.

Après avoir confirmé la signature, à coût nul, du Marocain Hakim Ziyech, Chelsea continue de rechercher de bonnes affaires sur le marché car en raison de la crise sanitaire, vous ne pouvez pas vous permettre de faire de grosses dépenses.

Cette fois, les Londoniens ont jeté leur dévolu sur l’Italie, plus précisément sur Naples, où ils espèrent pouvoir conclure une tournée avec un footballeur d’élite.

Selon les médias anglais, les «Blues» auraient l’offre pour le belge Drie Mertens prête. L’idée serait de le signer à coût nul, compte tenu du fait que son contrat expire le 30 juin de cette année, et ainsi d’économiser les 20 millions d’euros dans lesquels il est évalué.

L’avantage pour Chelsea est que Mertens semble vouloir quitter Napoli et ne ferait donc pas pression pour son renouvellement. L’inconvénient est que l’Inter, qui cherche déjà à remplacer Lautaro, et l’Atlético de Madrid sont également intéressés par l’attaquant de 32 ans.

Rappelons que dans la saison en cours, il a marqué 12 buts et donné six passes décisives en 29 matchs joués (Serie A, Coupe d’Italie et Champions).