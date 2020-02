Chelsea réalise son plus grand bénéfice net au cours des deux dernières fenêtres de transfert

Date de publication: Lundi 10 février 2020 12:29

Chelsea a réalisé le plus grand bénéfice net de tous les clubs du monde au cours des deux dernières fenêtres de transfert, selon des données récemment publiées.

Le club londonien, qui a purgé une interdiction de mutation l’été dernier après avoir enfreint les règles de la FIFA sur le recrutement de jeunes joueurs, n’a dépensé que 45 millions d’euros (un peu plus de 38 millions de livres sterling) pour Mateo Kovacic mais a récupéré 205 millions d’euros de chiffre d’affaires (173,7 millions de livres sterling).

L’Observatoire du football CIES a constaté qu’à l’autre extrémité de l’échelle, le Real Madrid – qui a payé Chelsea un premier rapport de 100 millions d’euros plus les add-ons pour le meneur de jeu belge Eden Hazard l’été dernier – était de 181 millions d’euros en solde négatif en ce qui concerne les transferts.

Étonnamment, les nouveaux garçons de Premier League, Aston Villa, étaient derrière le Real, dépensant 172 millions d’euros et ne gagnant que 3 millions, pour un solde de -169 millions d’euros.

Les clubs de Premier League ont enregistré le plus grand déficit net des cinq grandes ligues européennes, dépensant 844 millions d’euros (715 millions de livres sterling) de plus qu’ils n’en ont gagné. Seule la Ligue 1 a réalisé un bénéfice global de 106 millions d’euros.

Chelsea était la seule équipe de Premier League dans le top 10 en termes de revenus nets, ce qui devrait les aider à afficher de meilleurs chiffres financiers pour 2019-2020 après avoir enregistré une perte de 96 millions de livres sterling pour l’année se terminant le 30 juin 2019.

Benfica, qui a vendu Joao Felix à l’Atletico Madrid l’été dernier pour 113 millions de livres sterling, était en deuxième position avec un bénéfice net de 166 millions d’euros, tandis que l’Ajax était en hausse de 137 millions d’euros en troisième position après avoir vendu les jeunes stars Matthijs De Ligt et Frenkie De Jong à la Juventus. et Barcelone respectivement.

Villa a été rejoint dans le top 10 en termes de solde négatif par Manchester United et Tottenham en quatrième et cinquième respectivement, qui ont dépensé 151 et 141 millions d’euros de plus que ce qu’ils ont gagné.

Arsenal occupait la 11e place, dépensant 85 millions d’euros de plus que ce qu’ils gagnaient.