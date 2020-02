ARNHEM, PAYS-BAS – 12 FÉVRIER: Hakim Ziyech d’Ajax pendant le match néerlandais KNVB Beker entre Vitesse v Ajax au GelreDome le 12 février 2020 à Arnhem aux Pays-Bas (photo de Rico Brouwer / Soccrates / .)

La fenêtre de transfert vient peut-être de fermer, mais il semble que Chelsea ait finalement obtenu sa première signature sous la direction du manager Frank Lampard. De Telegraaf a annoncé la nouvelle mercredi et Chelsea a confirmé jeudi que les Bleus avaient accepté d’acheter Hakim Ziyech à l’Ajax pour 45 millions d’euros.

Chelsea remporte la course pour signer Hakim Ziyech

Montée rapide

L’international marocain de 26 ans se rendra à Stamford Bridge cet été car le club néerlandais voulait garder son homme vedette tout en poursuivant un autre titre d’Eredivisie et un titre de Ligue Europa. Ziyech a éclaté la saison dernière lors de la course de l’Ajax à Cendrillon en demi-finale de la Ligue des champions. En 49 matchs toutes compétitions confondues, il a accumulé 21 buts et 24 passes décisives.

Cette saison, il a cumulé huit buts et 21 passes décisives jusqu’à présent, dont certaines se sont déroulées devant Lampard. Chelsea a pris quatre des six points du côté néerlandais lors de la phase de groupes de la Ligue des champions cet automne et Ziyech était à son meilleur. En première mi-temps à Amsterdam, son tir a pris une déviation à droite sur le chemin de Quincy Promes qui l’a tapé pour le premier match. Cependant, il a été exclu pour hors-jeu par VAR.

Dans le match retour, Ziyech a enregistré trois passes décisives, y compris une belle croix sur un coup franc qui a frappé le poteau, puis a ricoché sur Kepa et dans le filet pour un propre but.

Ziyech a sans aucun doute impressionné son futur manager lors des deux matches, contribuant à sa signature.

Effectif de l’année prochaine

Son arrivée estivale est certainement catastrophique pour les vétérans Willian et Pedro dont les contrats expirent après la saison. Avec Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount éventuellement, et maintenant Ziyech comme options dans les positions avancées larges, le Brésilien et l’Espagnol ont probablement vu leur temps dans l’ouest de Londres se terminer.

La signature de Ziyech exclut également probablement la signature de Jadon Sancho pour Chelsea, le prix du jeune étant supposé être au nord de 100 millions d’euros.

Chelsea a-t-il acheté le bon joueur? Comment dépenseront-ils les autres fonds disponibles cet été? Chelsea a déçu de ne signer personne dans la fenêtre de transfert de janvier après s’être battu si dur pour annuler l’interdiction de transfert. Maintenant, il semble qu’ils aient une longueur d’avance la saison prochaine.

