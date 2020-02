Chelsea “ une gêne pour Londres ” et bien plus encore lors du salon F365

Date de publication: jeudi 20 février 2020 16h20

Le deuxième épisode du F365 Show est là pour vous dire que Chelsea est «un embarras pour Londres».

N’ayant pas encore été inexplicablement annulé, le Football365 Show est de retour avec son mélange unique de perspicacité, d’humour et de tension sexuelle féroce avec un deuxième épisode.

Notre hôte résident Mark Smith est rejoint par la rédactrice en chef Sarah Winterburn et le comédien Stuart Laws, qui est sans doute encore en train de se consoler de cette performance Tottenham avec une douce satire.

Ensemble, le trio aborde un éventail de sujets, à commencer par les grands gagnants de la semaine: la cabale de milieu de table qui envisagera la cinquième place de la Premier League et la qualification de la Ligue des champions avec un optimisme renouvelé.

Avec Newcastle pressenti pour faire une poussée tardive, inspirée de Joelinton (seulement en plaisantant, nous pensons), les aspirations des Spurs, de Manchester United et même d’Arsenal en 10e sont défendues.

Chelsea, cependant, est «un embarras pour Londres» comme nos perdants de la semaine, alors qu’il y a un fan de Manchester City inquiétant et sensible dans la boîte aux lettres.

Merci encore à notre sponsor, World Sportsbook Competition, qui nous soutiendra ou nous fera paraître incroyablement et à juste titre stupides avec des statistiques et des chiffres réels tout au long.

Une nouvelle fonctionnalité de cet épisode est la pire prise de la semaine, avec le prix inaugural décerné à quelque chose décrit comme “la chose la plus pathétique que j’aie jamais entendue”. Et cela vient de Mark Smith. Nous vous laisserons décider de celui-là.

Il y a également quelques prédictions avant le retour d’un week-end complet en Premier League, avec des discussions sur les orgasmes de Liverpool et / ou du comté de Derby et quelques articles décontractés pour faire bonne mesure. Mais à ce stade, nous remplissons simplement le nombre de mots pour le faire glisser vers une quantité respectable comme un étudiant universitaire paniqué et affamé, alors voici le deuxième épisode du Football365 Show dans toute sa splendeur.