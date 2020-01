Chelsea v Arsenal: un grand match, cinq grandes questions

Cela en dit long sur la qualité de la Premier League de cette saison que Chelsea reste en sécurité dans le top quatre. Leur forme a été assez médiocre, et pourtant, on peut en dire autant de presque tous les membres des soi-disant Big Six – y compris le modeste Arsenal, qui visite Stamford Bridge mardi dixième.

Aucune des deux équipes ne joue avec la liberté ou la confiance, et aucune des deux équipes ne semble susceptible de faire une déclaration dans le derby de mardi. Notre aperçu tactique de cette semaine est rempli d’espoir, pas d’attente.

Voici cinq questions tactiques avant Chelsea v Arsenal:

1) Arsenal va-t-il répéter son départ rapide ou Lampard a-t-il appris de ses erreurs?

Les Gunners étaient endémiques dans les 30 premières minutes du match inverse en décembre, jetant les bases d’une solide performance qui a été soudainement sapée par un effondrement de quatre minutes. Cela était dû en partie à la capacité de Mikel Arteta d’inspirer le football à un rythme élevé et à la verticalité accrue par rapport aux jours d’Unai Emery, alors que Mesut Ozil a chuté plus profondément pour recevoir le ballon au milieu de terrain et charger en avant.

Mais c’était en grande partie le résultat de l’erreur tactique de Frank Lampard. Chelsea a commencé le match dans un 5-2-3 maladroit, qui est rapidement devenu 3-2-5 en possession, ce qui a signifié que les défenseurs centraux se sont retrouvés coincés sur le ballon. Les deux milieux de terrain étaient tous seuls – à 15-20 mètres d’un front statique, cinq et trois défenseurs – et la partie 2-3-1 d’Arsenal 4-2-3-1 a essentiellement entouré N’Golo Kante et Matteo Kovacic dans un pentagone.

Le manager de Chelsea ne laissera sûrement pas cela se reproduire, gardant le 4-3-3 qui a été rétabli 30 minutes après le match aux Emirats. De là, leur forme était considérablement plus uniformément répartie et leur permettait de presser Arsenal, forçant le côté d’Arteta à battre en retraite.

Chelsea a complètement dominé cette mi-temps, même si Lampard apportait des changements proactifs pour arrêter la marée.

Arsenal était brillant, bonne structure et espacement dans la formation. Belle invention, confiance et trucs 1-touch sur le ballon. Ozil juste super.

– Sam Tighe (@stighefootball) 29 décembre 2019

2) L’augmentation de l’individualisme dans les deux clubs fera-t-elle obstacle?

La plus grande menace à la qualité de ce match est la forme des deux clubs. Aucune des deux équipes ne semble particulièrement connectée pour le moment, avec une faible confiance et des rythmes saccadés affectant leurs capacités respectives à créer des chances – marquant ainsi seulement neuf buts entre eux au cours des six matchs depuis la dernière rencontre des équipes.

Pour Arsenal, cela est une surprise suite à ce qui semblait être le développement de certains automatismes contre Manchester United et Crystal Palace. Ils déplaçaient le ballon avec un instinct qui suggérait que des mouvements particuliers devenaient une mémoire musculaire, pour tomber dans l’individualisme contre Sheffield United ce week-end. Dans ce match, Nicolas Pepe, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli ont couru seuls dans les coulisses pour qu’Arsenal arrive dans le dernier tiers, en grande partie grâce aux performances hésitantes de Granit Xhaka et Ozil.

Chelsea n’a pas réussi à marquer contre Newcastle pour des raisons similaires. Lampard donne à ses joueurs créatifs une véritable liberté, et à mesure que la confiance diminue, cela devient un problème. Mason Mount bégaie un peu trop longtemps, Willian est de nouveau en train de dribbler en diagonale dans un cul-de-sac, et le contact de Tammy Abraham l’a abandonné.

Cela pourrait conduire à un match statique de touches maladroites et à quelques chances décentes.

3) La bataille entre James et Saka animera-t-elle les choses?

Si tel est le cas, alors faites attention au face à face entre Reece James et Saka, deux arrières latéraux comptant de plus en plus sur eux pour évoquer un moment de magie tandis que les joueurs les plus avancés serpentent. En arrivant des profondeurs, et donc au rythme, les deux joueurs possèdent la capacité de traverser le ballon depuis des zones plus profondes, offrant potentiellement un itinéraire plus direct vers une course de but.

James est le supérieur à la fois au croisement et à la défense, ce qui signifie que Saka pourrait être dans une période difficile. L’arrière droit de Chelsea a été une révélation, créant cinq occasions lors des deux derniers matches, ce qui est inquiétant étant donné qu’Arsenal n’a pas défendu les flancs de manière particulièrement efficace contre Sheffield United samedi.

Si Chelsea avait un 10 qui avait la vision et la qualité de la passe de Reece James, alors Chelsea créerait des chances de s’amuser

Ne vous offusquez pas, mais Mount n’est pas ce type malheureusement …

– Conn (@ConnCFC) 18 janvier 2020

4) Le coaching d’Arteta verra-t-il Arsenal dominer dans les transitions?

Alternativement, la superbe organisation de Sheff Utd et son milieu de bloc tenace ont simplement empêché Arsenal de montrer leurs nouveaux mouvements fluides, et le match de mardi leur donnera la chance de dévoiler ce qu’Arteta a entraîné au cours des quinze dernières semaines relativement libres.

Chelsea est notoirement pauvre dans les transitions, luttant pour se recompresser dans une forme défensive après des périodes de possession. Le côté de Lampard s’étendait trop largement et s’engageait trop facilement, les laissant exposés aux contre-attaques les plus impitoyablement organisées. En supposant qu’Arteta a préparé un plan tactique détaillé pour ce scénario, Ozil, Alexandre Lacazette et Pepe pourraient rompre avec une élasticité inhabituelle.

Jorginho a un rôle clé à jouer pour empêcher Arsenal de rattraper les hôtes. Après le changement de formation aux Emirats, ce fut l’Italien qui se rapprochait souvent d’Ozil, retardant les tentatives d’Arsenal de briser.

5) Est-ce que Mount et Abraham peuvent s’associer pour exposer les défenseurs centraux dangereux d’Arsenal?

Arteta ne ramènera pas Arsenal en Ligue des champions jusqu’à ce qu’il obtienne quelques nouveaux défenseurs centraux. David Luiz et Shkodran Mustafi restent une responsabilité, sujette à des défaillances de concentration, à la défense du pied plat et à des erreurs non forcées. Tout au long de la première moitié de la saison, Mason Mount et Tammy Abraham ont montré une vitesse de réflexion qui a vu Chelsea remporter le ballon en haut du terrain et faire irruption directement dans la zone adverse.

Mardi pourrait être l’occasion idéale de redécouvrir leur solide partenariat. Comme la plupart de nos questions tactiques d’aujourd’hui, c’est le cas des ifs et des maybes; le guide de formulaire ne nous donne pas beaucoup de raisons d’être excité. Néanmoins, en théorie, Mount et Abraham peuvent se délecter des lacunes qui s’ouvrent autour de deux des défenseurs les plus calamiteux de la division.

Alex Keble