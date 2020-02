Chelsea v Man United: un gros match, cinq grandes questions

Cela en dit long sur la faible qualité de la saison de Premier League 2019/20, que Chelsea et Manchester United sont tous deux fermement en course pour un classement parmi les quatre premiers. Ils n’ont remporté que deux matchs entre eux au cours des cinq derniers tours, un effondrement qui devrait mettre fin aux espoirs d’une campagne réussie, mais Chelsea reste quatrième et United à seulement six points de retard.

En ouvrant un écart de neuf points avec 12 matches restants, nous dirions généralement qu’une victoire de Chelsea lundi soir retirerait United de la course. Mais franchement, qui sait cette année? Néanmoins, c’est un match énorme, notamment parce que Chelsea est désespéré d’exorciser la défaite 4-0 en août.

Voici cinq questions tactiques avant Chelsea v Man Utd:

1) L’ouverture de Chelsea verra-t-elle la répétition de la journée d’ouverture 4-0?

Bien qu’au moment où la victoire 4-0 de Man Utd semblait être un résultat bizarre dans un match égal, la façon dont les saisons des deux clubs se sont déroulées semble assez normale rétrospectivement. De la performance défensive chaotique de Chelsea aux brusques explosions de vitesse de United au sentiment d’improvisation maladroite dans les deux camps, rien n’a beaucoup changé depuis août.

Chelsea continue de lutter pendant la transition de la défense à l’attaque, s’étalant désespérément lorsqu’il est en possession parce que Frank Lampard ne donne pas d’instructions détaillées sur la position pour assurer que l’équipe forme les écrans contre une contre-attaque. Toutes mes excuses si vous vous ennuyez d’entendre la même analyse semaine après semaine, mais le fait que nous devons continuer à la mettre en évidence montre à quel point le coaching tactique se déroule à Cobham.

Le but d’échappée de Gabriel Martinelli il y a quelques semaines en était l’exemple parfait, mais il y en a eu beaucoup d’autres depuis que United a percé le milieu de terrain de Chelsea en août. N’Golo Kante est invité à aller trop loin en avant, laissant un Jorginho à pieds plats tout seul à la base, et lundi, cela devrait permettre à Ole Gunnar Solskjaer de jouer son système préféré.

Chelsea et United sont devenus plus dogmatiquement ancrés dans leurs méthodes depuis le match retour; ce match verra la possession de porc de Chelsea alors que les visiteurs s’asseoiront, attendant une chance de bondir sur le comptoir.

2) Est-ce que les problèmes de créativité de Lampard donneront à Man Utd une feuille blanche?

Si cela ne suffisait pas à supposer que Man Utd a le dessus, considérez que Chelsea n’a marqué qu’un seul but en jeu ouvert lors de ses trois derniers matchs de championnat. La chance de la création s’est considérablement tarie depuis la première moitié de la campagne, lorsque Mason Mount et Tammy Abraham se précipitaient à pleine vitesse. Les deux joueurs ont maintenant l’air blasés et les lignes d’attaque de Chelsea ont ensuite été désorganisées.

C’est principalement parce que Lampard ne semble pas entraîner des schémas spécifiques dans le dernier tiers, préférant plutôt l’approche d’improvisation qu’il aura apprise des goûts de Jose Mourinho et Carlo Ancelotti au cours de ses jours de jeu. Dans le jeu moderne, le manque d’automatisations – la mémoire musculaire passe comme prévu à plusieurs reprises, comme à Man City ou à Liverpool – rend très difficile de briser un mur défensif profond comme celui que United érigera à Stamford Bridge.

Le problème est aggravé par la jeunesse de la ligne de front de Chelsea. Sans l’expérience de passer par une forme rugueuse, leur faible confiance a conduit à une pauvreté d’imagination dans le dernier tiers. United n’a concédé que quatre buts lors de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues; leur est un solide dos quatre avec la force, dans Harry Maguire, d’annuler le mont et Abraham.

3) Ou Hudson-Odoi et James peuvent-ils prendre le dessus sur Shaw?

C’est peut-être une conséquence du moral bas et de la synchronicité de Chelsea qui s’estompe dans le dernier tiers qu’un schéma d’attaque plus simpliste et traditionnel a émergé récemment; sans que les coureurs ne bourdonnent dans les triangles au centre, Callum Hudson-Odoi et Reece James volent les ailes, hésitant à courir vers les défenseurs et à la recherche de chevauchements.

Ce sont tous deux des attaquants très talentueux, donc cela fonctionne étonnamment bien. Hudson-Odoi a déjà une réputation qui oblige les arrière gauche à reculer et à le suivre alors qu’il pénètre à l’intérieur, ce qui ouvre un espace à James pour fouetter les croix dans la boîte. Et il le fait incroyablement bien.

Les performances de Luke Shaw se sont considérablement améliorées cette saison et Daniel James travaille dur pour revenir en arrière, mais l’arrière gauche des États-Unis reste enclin à observer les balles ou à perdre de la concentration, tandis qu’il est peu probable que Daniel se rapproche constamment de Reece. L’arrière droit créera des chances. Qu’Abraham puisse les ranger est une tout autre chose.

4) Fernandes peut-elle aider James et Greenwood à ouvrir Chelsea?

Cela pourrait être le match parfait pour Bruno Fernandes pour annoncer son arrivée en tant que joueur de Manchester United. L’ancien numéro dix du Sporting aime fantôme entre les lignes défensive et milieu de terrain, tirant à longue distance ou conduisant à l’arrière quatre. Il est également apte à pulvériser le ballon largement, soit à l’intérieur de la zone numéro dix, soit en tombant dans sa propre moitié et en effectuant une longue passe diagonale.

Le manque de contrôle susmentionné de Chelsea au milieu de terrain signifie que Fernandes devrait trouver des poches d’espace autour de Jorginho, ce qui en fait un élément crucial de la contre-attaque des États-Unis. Mais ce qui sera peut-être plus important, ce seront ces distributions à grande échelle, étalant ou inversant le jeu pour révéler le manque de couverture des ailiers de Chelsea.

Dans le match le plus récent de United, un match nul 0-0 avec les Wolves, James et Juan Mata ont joué étrangement étroitement, coupant à l’intérieur pour s’assurer que United était étouffé par le milieu de terrain des Wolves. Solskjaer devrait se concentrer davantage sur la largeur lundi étant donné que United sera prêt à jouer sur la pause, ce qui signifie que Mason Greenwood et James se déplacent largement pour recevoir des passes de Fernandes.

5) Lampard donnera-t-il enfin une chance à Giroud?

Olivier Giroud a été gelé hors du côté de Chelsea depuis un certain temps, mais maintenant la fenêtre de transfert est fermée et il reste au club, il est sûrement temps que Lampard donne à son attaquant expérimenté et très talentueux vainqueur de la Coupe du monde une chance de remplacer Abraham dans l’équipe. Giroud n’est peut-être pas un buteur prolifique, mais il est révélateur que ses coéquipiers – notamment Eden Hazard et Kylian Mbappe – adorent jouer avec lui.

Comment Chelsea pourrait faire avec un attaquant désintéressé capable de jouer de petits offrandes autour du bord du D; c’est précisément le genre de mouvement qui pourrait revitaliser Mount et restaurer le football de la première moitié de la campagne, lorsque Chelsea a fait du milieu de terrain central offensif un espace fertile.

De plus, la mauvaise forme d’Abraham (deux buts en neuf matchs) suggère qu’il pourrait faire avec une pause, plus le croisement de James deviendrait une arme considérablement plus puissante avec la tête de Giroud à la fin d’eux. Le raté boiteux d’Abraham contre Leicester, à la suite d’un brillant James, aurait été enterré par le Français.

Si ce n’était pas une raison suffisante, alors la présence de Maguire au cœur de l’une des plus vives défenses du pays devrait influencer Lampard pour faire signe à Giroud.

Alex Keble est sur Twitter