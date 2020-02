Chelsea v Spurs et bien plus de fonctionnalités dans notre aperçu de la Premier League

Match à surveiller – Chelsea v Tottenham

C’était déjà une course aussi faible pour les quatre premiers qu’il aurait été possible de l’imaginer, mais maintenant, en raison de l’interdiction de Manchester City, ces deux équipes pourraient se faufiler en Ligue des champions.

Ce qui est un peu idiot, car Chelsea et Tottenham sont vraiment aussi mauvais l’un que l’autre. Jose Mourinho est déterminé à amener Tottenham à asseyez-vous toujours plus profondément à chaque match, tandis que Frank Lampard n’a apparemment aucune idée comment attaquer les côtés qui viennent à Stamford Bridge avec n’importe quel plan de jeu défensif.

Harry Kane et Son Heung-min sont sortis. Il en va de même pour Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi. Mourinho demandera à ses défenseurs de jouer longtemps vers le gardien de 5 pieds 7 pouces Lucas Moura, tandis que Lampard – qui est désireux de ne pas se saper en révélant qu’Olivier Giroud a été sa meilleure option depuis le début – commencera le match avec Michy Batshuayi pour se contrarier.

Devrait être bon!

Eh bien, c’est possible. Ces deux équipes se détestent toujours. Les deux groupes de fans n’ont jamais cessé de se détester et, qu’ils le méritent ou non, les enjeux sont élevés.

Donc, il n’aura probablement pas beaucoup de mérite technique, mais il sera rapide, hostile et extrêmement important pour les deux parties.

Équipe à surveiller – Manchester United

Réellement, Unis étaient OK le lundi. Il est facile de faire des trous dans leur performance, en particulier au premier semestre, mais leur forme a fonctionné, leurs meilleurs joueurs ont joué et ils ont gagné le match.

Malheureusement, il se conforme à un motif. Résultat impressionnant tel qu’il était, c’était une victoire assez formelle et le type que nous avons vu auparavant – et le genre qui n’a pas nécessairement imposé une forme solide.

Watford est donc un adversaire intéressant. Certains aspects du lundi soir – les décors et la créativité de Bruno Fernandes, la performance plus agressive d’Anthony Martial au milieu et le partenariat entre Eric Bailly et Harry Maguire – devraient se poursuivre, mais ils n’ont marqué aucun de leurs deux derniers matchs à domicile matchs de football, sont par la suite sans but en Premier League à Old Trafford depuis le 11 janvier, et n’ont pas gagné de matchs consécutifs en championnat depuis décembre.

Donc, oui, lundi soir a été positif, mais ce n’est pas là que réside le problème; qui doit être abordé rapidement si United veut courir sur les places de la Ligue des champions.

Joueur à surveiller – Giovani Lo Celso

Si Tottenham est capable de prendre quelque chose de Stamford Bridge, cela viendra des pieds de Lo Celso.

Créativement, il est leur menace la plus évidente. Non seulement à cause de la façon dont il voit un match et de la gamme de passes qu’il peut jouer, mais aussi de la façon dont il attire les défenseurs. Avec Dele Alli mal en forme, il est le seul joueur des Spurs qui peut être imprévisible et pour une ligne avant consigné à devoir jouer sur le compteur et compter entièrement sur son rythme, c’est une aubaine.

Mais Lo Celso joue légèrement en profondeur pour une raison. Il est un milieu de terrain central, pas un n ° 10, et une partie de son rôle consiste donc à aider son équipe à quitter la défense – ce qui, compte tenu de l’état des sorties de Tottenham en ce moment et de la volonté de renoncer à la possession, sera sans doute plus important. que tout ce qu’il fait à l’autre bout du terrain.

C’est une grande question. Il doit être en position de recevoir les passes de ses défenseurs, mais aussi pour empêcher tout mouvement d’attaque de s’évaser tout seul. En fin de compte, cependant, soit il est à la hauteur de cette tâche, soit les Spurs perdront.

Gestionnaire à surveiller – Frank Lampard

Les difficultés de Lampard à la maison ne disparaissent pas. Plus récemment, Manchester United est venu à Stamford Bridge et a gagné 2-0 avec une touche de bonne fortune, mais aussi après avoir joué un peu plus que très bien. Mais cela a suffi et personne n’a été vraiment surpris par le résultat. Liverpool a battu Chelsea. Bournemouth aussi, West Ham aussi, Southampton aussi. Arsenal a marqué un point, tout comme Leicester et Sheffield United aussi.

En cours de route, Lampard a développé cette habitude «Je ne fais pas d’excuse, mais… voici une excuse» et, après moins de huit mois de travail, cette routine commence vraiment à s’épuiser. D’autant plus que tous les résultats énumérés ci-dessus pourraient être décrits de la même manière, avec des problèmes et des échecs presque identiques.

Chelsea a eu des problèmes de blessures et – oui – leur interdiction de transfert les a empêchés de se renforcer l’été dernier, mais il y avait plus qu’assez de qualité disponible pour façonner une réponse. Si Lampard ne parvient pas à inspirer une victoire de Chelsea contre Tottenham – une équipe qui ne peut pas défendre ou attaquer correctement, ou même marquer des buts – alors il ne peut y avoir de pauvreté plaidante ou de rejeter la faute sur ses joueurs.

Finalement, lui et Jody Morris doivent montrer qu’ils peuvent réfléchir au type de problèmes qui surviennent à ce niveau du jeu.

Match de football à regarder – Derby v Fulham

Fulham a vraiment besoin de commencer à gagner. Le match nul avec Millwall a été joué dans des conditions épouvantables et sur un terrain inégal. Il y a là une atténuation. La défaite contre Barnsley, cependant, a été la pire performance de la saison et nécessitera une correction urgente. Seulement six points séparent le côté de Scott Parker en troisième et Cardiff en neuvième, donc ce n’est vraiment pas le moment pour une forme stérile.

Match européen à surveiller – AZ Alkmaar v PEC Zwolle

C’est un week-end de jachère en Europe, sans rien qui se démarque. L’AZ mérite cependant d’être surveillée, car leur équipe est pleine de joueurs que l’Europe connaîtra de plus en plus au cours des prochaines années.

Calvin Stengs est un large meneur de jeu; pense Callum Hudson-Odoi sans le rythme mais avec un peu plus d’artisanat. Teun Koopmeiners est un meneur de jeu profond – charmant pied gauche, mais tout à fait Michael Carrick-ish – qui devrait être dans une ligue majeure au cours des 18 prochains mois. Et Oussama Idrissi connaît une brillante saison à gauche du premier trio de l’AZ. Il est en partie Ben Arfa, en partie Depay, et bien qu’il n’atteindra probablement jamais tout à fait les mêmes hauteurs ou le même statut, il y a encore pire joueurs à surveiller un dimanche après-midi.

