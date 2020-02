Chelsea v Tottenham: un grand match, cinq grandes questions

Chelsea’s Défaite 2-0 contre Manchester United était un jeu étonnamment pauvre. C’était la confirmation finale que c’est une saison diabolique pour ceux qui sont au sommet de la Premier League. Malheureusement, la visite de Tottenham à Stamford Bridge ce week-end sera probablement très similaire, compte tenu de la désorganisation et de l’identité tactique à moitié cuite du côté de Jose Mourinho en 2020.

Les blessures affligent les attaques des deux parties, mais la faute de leurs défauts respectifs tient autant à des tactiques d’improvisation manquant de détails qu’à l’absence de personnages clés. Il y a une chance que Chelsea domine la possession en tant que contre-attaque des Spurs – les méthodes préférées des deux managers se synchronisant – mais plus probablement ce sera un concours d’erreurs et de passes mal placées.

Voici cinq questions tactiques avant Chelsea v Tottenham:

1) Les défauts respectifs indiquent-ils un concours ouvert de style années 90?

Le scénario le plus probable est que le coup d’envoi du déjeuner offre un divertissement de bout en bout en tant que microcosme de cette campagne de Premier League bizarre, maladroite et de mauvaise qualité. Regarder les “ Big Six ” du pays en 2019/20 a parfois ressemblé à un retour dans les années 1990 – lorsque le pressage était sporadique, l’intensité était beaucoup plus faible et le ballon était facilement transportable de la moitié à l’autre.

Chelsea et Spurs manquent de direction. Du côté de Frank Lampard, une incapacité à recompresser après avoir perdu la possession les a laissés ouverts à la contre-attaque; ils sont trop naïfs, donc enclins à participer à des concours de flipper. Pour Jose Mourinho, les choses sont tout aussi désordonné lors d’une transition délicate de l’esthétique de Mauricio Pochettino à quelque chose d’intangible.

Le résultat le plus probable samedi est que deux équipes inférieures à la normale attaquent et défendent avec hésitation, créant d’énormes quantités d’espace au centre du parc pour les deux ensembles de milieux de terrain. C’est le genre de concours rétro que nous avons l’habitude de voir cette saison – et le genre qui se prête à l’individualisme. Mateo Kovacic et Giovani Lo Celso, en tant que deux milieux de terrain en forme injectant l’énergie dont ils ont tant besoin, peuvent saisir ce jeu systémiquement défectueux par la peau du cou.

2) Est-ce que le bloc central étrangement ouvert et non pressant des Spurs jouera entre les mains de Chelsea?

Le défaut tactique le plus alarmant sous Mourinho jusqu’à présent a été l’introduction d’un bloc central non pressant, mais sans aucune résilience défensive à égaler. Toutes les meilleures équipes de Jose ont joué de cette manière, refusant de laisser tomber un espace profond mais compressif et attendant la chance de percer, mais Porto, Chelsea, le Real Madrid et même Man Utd avaient des joueurs considérablement meilleurs pour appliquer cette philosophie que les Spurs. le moment.

La défaite de RB Leipzig en était l’exemple parfait. Les Spurs ont essayé de s’asseoir, mais sans jeu de position diligent parmi les quatre arrières, ils ont laissé des trous pour que les attaquants puissent dériver. Ils se sont assis pour inviter la tenue allemande à venir à eux, mais l’ont fait sans la force ou l’intelligence au milieu de terrain pour repérer le danger et suivre les coureurs. En ce moment, les Spurs sont coincés entre Pochettino et Mourinho.

Pour une visite à Stamford Bridge, et châtié par la défaite 2-0 dans le match retour, les Spurs offriront à nouveau à leur adversaire de longues périodes de possession. Cela signifie que Mason Mount et le retour de Tammy Abraham pourraient, s’ils étaient en forme, percer au milieu – tout comme Leipzig.

Beaucoup de gens diront qu’il n’y a pas de place dans le jeu moderne pour le blocus défensif de Mourinho. Indépendamment du fait que ce soit vrai, les Spurs 11 actuels sont incapables de le faire.

3) Ou la crise de créativité de Chelsea fera-t-elle du succès des tactiques de Mourinho?

Là encore, la nostalgie de Chelsea propre aux années 90 pourrait donner à Tottenham un succès surprise dans ce système. Après tout, les hôtes ont perdu l’avantage créatif qui les a définis tout au long du premier tiers de la campagne, une conséquence directe du fait que Lampard n’a pas encadré les schémas d’attaque détaillés. Alors que leurs pouvoirs imaginatifs diminuent, les meneurs de jeu de Chelsea tombent dans des méthodes simplistes et individualistes.

Le plus important d’entre eux est de passer en forme de U dans le dos, puis de conduire l’adversaire sur les flancs, en espérant que les arrières latéraux qui se chevauchent créeront de l’espace pendant que les ailiers dribbleront leur chemin vers le but. Le bloc central de Tottenham n’est pas très efficace contre des équipes aussi vives que Leipzig, mais il est suffisamment encombré pour forcer Willian et Pedro dans un cul-de-sac.

Il n’est pas surprenant que la traversée de Reece James – une approche simple et directe – soit devenue une grande caractéristique au cours d’une période où l’improvisation a été entravée par une faible confiance. Les fans des Spurs peuvent espérer que le rôle retiré de Ben Davies à l’arrière gauche (il forme un arrière trois lorsque Tottenham est en possession) renforcera ce flanc et freinera l’influence de James.

4) Bergwijn et Lucas présentent-ils un problème de contre-attaque pour Chelsea?

Si les Spurs réussissent à transformer cela en un jeu ennuyeux – forçant les attaquants timides de Chelsea à jouer dans une zone du terrain entourée de défenseurs – alors ils peuvent gagner sur la contre-attaque. Après un caméo tardif qui a amélioré la performance globale de l’équipe, Mourinho déploiera probablement Steven Bergwijn et Lucas Moura ensemble dès le départ.

Lucas devient isolé comme un faux neuf mais, si Chelsea est donné toute la possession, lui et Bergwijn pourraient faire des descentes dangereuses au-dessus de l’épaule des deux défenseurs centraux. Lampard a tendance à permettre à ses deux arrières latéraux de se déplacer vers l’avant pour essayer de fournir de la largeur (les deux ailiers sont inversés), et il y a donc un potentiel d’ouverture à deux contre deux si Toby Alderweireld ou Harry Winks trouvent de la place pour tirer de longues balles vers l’avant.

Le scénario le plus probable, comme mentionné précédemment, est un jeu territorialement égal créé par deux parties pauvres qui s’annulent. Mais si Mourinho réussit à attirer Chelsea vers l’avant, les visiteurs – avec autant d’attaquants clés de Chelsea blessés – deviennent les favoris.

5) Pedro et Azpilicueta peuvent-ils tirer le meilleur parti des erreurs d’Aurier?

Le seul secteur que Chelsea cherchera à cibler est le flanc droit des Spurs, où Serge Aurier demeure un handicap. Il a été attrapé devant le ballon – se précipitant pour faire des défis téméraires – à de nombreuses reprises contre Leipzig et Aston Villa, ce qui signifie inévitablement que les adversaires filtrent leurs attaques sur ce côté du terrain.

Cela a toujours été un problème sous Pochettino et n’a été exacerbé que par l’utilisation par Mourinho d’un 3-2-5 lorsque les Spurs ont le ballon. Aurier devrait fournir une largeur d’attaque à droite, déstabilisant davantage l’équipe d’un point de vue défensif.

Chelsea n’a pas une force évidente dans ce domaine, l’esprit. Cesar Azpilicueta n’a guère la meilleure saison à l’arrière gauche alors que Pedro était inefficace contre Man Utd lundi dernier. Les choses pourraient sembler très différentes samedi lorsque les deux seront confrontés à Aurier plutôt qu’à Aaron Wan-Bissaka, bien qu’il soit plus probable que les hôtes ne parviennent pas à tirer parti de la principale faille de Tottenham.

