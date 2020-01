la Chelsea recherche un gardien de but pour remplacer le propriétaire Kepa. Selon la presse britannique, le vétéran Willy Caballero ne renouvellera pas le contrat qui expire en juin, et le club londonien pense donc à Vicente Guita, défenseur extrême en vigueur au Crystal Palace. Le joueur de 33 ans aime aussi West Ham et Manchester City.