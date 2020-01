Chelsea vs Arsenal LIVE Time, Channel, Where to watch Round 24 Premier League 2019-2020

Super match que nous aurons ce mardi 21 janvier le 24ème jour de la Premier League 2019-2020, quand il Chelsea Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui les consolide dans les premières positions, mais ils recevront un Arsenal qui vient forcé de surprendre lors de sa visite à Pont de Stamford.

Time and Channel Chelsea vs Arsenal

Siège: Stamford Bridge, Londres, Angleterre

Heure: 20h15 du Royaume-Uni. 14 h 15 du Mexique et d’Amérique centrale. 15 h 15 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 17 h 15 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. Telemundo aux États-Unis.

Chelsea vs Arsenal LIVE

L’image de Chelsea Il a eu une campagne irrégulière, se battant pratiquement uniquement pour un billet pour la Ligue des champions, étant donné qu’au cours des 23 derniers jours, il a ajouté 12 victoires, 3 nuls et a été battu 8 fois.

Les Blues ils viennent d’une dure défaite le jour dernier lorsqu’ils ont visité Newcastle dans un affrontement très serré qui semblait se terminer par un nul, jusqu’à ce qu’une erreur de 90 + 4 les laisse les mains vides.

De son côté, le Arsenal vit très compliqué, ni l’arrivée d’Arteta n’a amélioré le rythme de l’équipe qui ajoute à peine 6 victoires, 11 nuls et a perdu dans 6 autres matchs après 23 dates.

Les Gunners ils viennent d’un tirage amer samedi dernier quand ils ont reçu Sheffield United dans un duel qu’ils ont gagné avec un but de Gabriel Martinelli, mais à 7 minutes de la fin, ils ont été jumelés pour la finale 1-1.

Les deux Chelsea comme lui Arsenal Ils connaissent l’importance de ce match puisque tous deux ont besoin de victoire après leur mauvais résultat de la dernière journée; dans le tableau général, nous trouvons les Bleus en quatrième position avec 39 points, tandis que les Gunners marchent dixièmes avec 29 unités dans ce Premier League. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Chelsea vs Arsenal.

Chelsea vs Arsenal LIVE Time, Channel, Where to watch Round 24 Premier League 2019-2020