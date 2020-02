Chelsea vs Bayern Munich: composition, nouvelles de l’équipe, blessures et plus encore!

Après avoir regardé tout le monde s’amuser la semaine dernière, les fans du Bayern Munich ont enfin pu voir leur club bien-aimé revenir en Ligue des champions. Pour la deuxième année consécutive, les Bavarois affrontent un club anglais en huitièmes de finale. Cette année: le Chelsea de Frank Lampard.

Hansi Flick DOIT gagner ce match. Contrairement à Liverpool l’an dernier, les Bleus sont vulnérables et mûrs pour la prise. Le Bayern Munich dispose de tous les outils pour faire de sa visite à Stamford Bridge un succès – il s’agit simplement de savoir si les joueurs et l’entraîneur peuvent jouer quand cela compte.

Nouvelles de l’équipe

C’est le gros, donc pas question de repos ou de rotation. Hansi Flick devrait tout faire, ce qui signifie jouer un Champagne XI complet. Attendez-vous à ce que Robert Lewandowski démarre en haut, Thomas Müller le soutenant de la position de deuxième attaquant. Philippe Coutinho, qui est probablement familier avec Chelsea depuis son séjour à Liverpool, ne figurera probablement pas du tout dans le match – sauf peut-être en tant que remplaçant.

Les flancs seront essentiels pour les deux équipes mardi, donc c’est une bonne chose que le Bayern ait les deux ailiers partants en forme (pour le moment). Kingsley Coman et Serge Gnabry devraient commencer à droite et à gauche respectivement, et leur travail consistera à étirer Chelsea et à créer des opportunités pour Lewandowski et Muller de rentrer chez eux. Bien sûr, Gnabs est un ancien artilleur, donc il voudra aussi avoir des objectifs – si les choses se passent comme lors de sa dernière visite à Londres, le Bayern sera réglé.

L’attaque n’est cependant qu’une partie de l’équation. Nous savons tous que Lampard ira avec le couple éprouvé de Kovacic et Jorginho au centre, donc c’est à Flick de les contrer avec son propre double pivot. Joshua Kimmich et Thiago Alcantara sont les favoris pour commencer dans le rôle, avec Leon Goretzka susceptible de commencer sur le banc malgré avoir participé à la formation de l’équipe.

Thiago et Kimmich auront sans doute les tâches les plus importantes sur le terrain, car ils sont la pierre angulaire du contre-presseur de l’équipe et devraient empêcher les Bleus de faire progresser le ballon. La capacité des deux équipes à déplacer le ballon vers le haut est ce qui déterminera le résultat de l’égalité, plus que la vitesse de leurs ailiers ou la létalité de leurs attaquants.

Selon nos amis de WAGNH, Lampard cherchera à combattre le feu par le feu, donc Thiago et Kimmich seront également responsables de jouer par le biais de la contre-presse de Chelsea, ce qui peut être formidable. Ce n’est pas une tâche facile – les Blues ont limité Manchester City à moins de 50% de possession lorsqu’ils se sont rencontrés en Premier League en novembre dernier, et chaque fan du Bayern sait à quel point une équipe de Pep Guardiola est capable de garder le ballon. Kimmich et Thiago sont dans une soirée difficile, et s’ils ne sont pas prêts, les milieux de terrain de Lampard traverseront le Bayern comme un couteau dans le beurre.

Bien sûr, des écarts momentanés se produisent, c’est là que la défense entre en jeu. Jerome Boateng et Benjamin Pavard peuvent enfin revenir dans l’alignement, supprimant la nécessité pour Hansi Flick de jouer deux pieds gauche en défense centrale. Alphonso Davies entamera son tout premier match à élimination directe en Ligue des champions; heureusement, il a l’expérimenté David Alaba à l’arrière central gauche pour le guider. Si tout le reste échoue, il y a toujours Manuel Neuer – la dernière ligne de défense du Bayern. J’espère qu’il ne sera pas beaucoup mis en action mardi.

Par conséquent, sans plus tarder, voici comment nous pensons que le Bayern Munich s’alignera contre Chelsea: