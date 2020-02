Chelsea vs Bayern Munich: Ligue des Champions, huitièmes de finale aller

Il est presque temps! Le Bayern Munich et Chelsea s’affrontent lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, les deux équipes ayant de grandes ambitions avant le match nul. Pour l’entraîneur Hansi Flick et les vétérans du Bayern tels que Thomas Muller, Thiago Alcantara et David Alaba, le jeu est une grande chance de prouver qu’ils méritent de recevoir de nouveaux contrats et de rester avec le Rekordmeister au-delà de cet été, car leurs offres actuelles expirent toutes. en 2021.

Chelsea est entré dans le jeu en tant qu’outsider évident, mais cela ne les a pas arrêtés en 2012. Pour le Bayern, le Ro16 est une première chance de faire une déclaration aux meilleurs chiens d’Europe. Après la déception face à Liverpool la saison dernière, les Bavarois ne peuvent pas se permettre un autre mauvais résultat en début de compétition.

