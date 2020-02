Chelsea vs Bayern Munich: Q&A avec We Ain’t Got No History

Eh bien, c’est presque ici. Après avoir vu toutes les autres équipes de Bundesliga s’amuser la semaine dernière, il est temps pour le Bayern Munich de prendre position contre un vieil ennemi. La dernière fois que le Bayern s’est rendu à Londres pour un match, tout s’est bien passé, mais Chelsea est une bête différente de Tottenham Hotspur. Ils méritent largement leur place dans les 16 derniers.

Voulant en savoir plus sur nos adversaires, nous avons rencontré David Pasztor de We Ain’t Got No History, qui était plus qu’heureux de répondre à quelques questions pour nous. Un grand merci à David d’avoir pris le temps de le faire. Sans plus tarder, voici le QandA:

1. Quelles sont les principales absences de Chelsea pour ce match et comment affecteront-elles l’équipe? Quelles sont les principales faiblesses du côté?

Chelsea a dû faire face à des problèmes de blessures toute la saison, y compris plusieurs joueurs clés qui ont vu le temps prolongé ou répété sur la touche. N’Golo Kanté, auparavant indestructible, fait face à une série de petites blessures depuis près d’un an maintenant et manquera les deux jambes contre le Bayern. Christian Pulisic, la grande arrivée estivale et un nom sûrement familier aux fans du Bayern, le duo de Chelsea Academy Callum Hudson-Odoi et Ruben Loftus-Cheek peut ou non figurer; pour ce dernier, ce serait sa première apparition depuis mai dernier.

Christian Pulisic a à peine figuré depuis Noël et on ne sait pas quand il sera de retour.





Photo de Darren Walsh / Chelsea FC via .

En l’absence de Kanté, le milieu de terrain appartient à Mateo Kovačić et Jorginho, tandis que l’absence de Pulisic signifie encore plus de temps pour Willian. Si Hudson-Odoi est incapable de jouer, Pedro pourrait figurer, ou Lampard pourrait passer à une formation moins dépendante des ailiers, et plus dépendante des n ° 10 (Mason Mount, par exemple) et des ailiers (Reece James, Marcos Alonso) comme il l’a fait ce week-end contre les Spurs.

Chelsea a des faiblesses prononcées dans tous les domaines du terrain, mais le plus flagrant est la conversion des chances terriblement médiocres de l’équipe (Chelsea sous-performent le xG cumulé de près de 20 buts en Premier League), l’incapacité à défendre les coups de pied arrêtés et le manque de confiance en le gardien de but, qui a vu le gardien de but le plus cher du monde, Kepa Arrizabalaga, abandonner sans cérémonie en faveur de l’ancien Willy Caballero.

Compte tenu de la dépendance envers les jeunes, l’incohérence de l’équipe n’est pas surprenante, mais elle est tout de même remarquable.

2. Hansi Flick aime presser l’adversaire et dominer la possession autant que possible. Comment Frank Lampard tentera-t-il de gérer cela?

Il y a de fortes chances qu’il combatte le feu par le feu. Fin novembre, Chelsea de Lampard a restreint Manchester City à seulement 46,7% de possession, ce qui était à l’époque le pourcentage le plus bas jamais enregistré par Pep Guardiola dans sa carrière (il chuterait encore plus bas le mois suivant lors d’un match contre Wolverhampton, quoique loin de chez lui) .

Bien que Lampard ne soit pas dogmatique à propos de la construction à partir de l’arrière et permette à ses gardiens de but de tirer longtemps si nécessaire, il est peu probable qu’il prépare son équipe à défendre en profondeur avec tout le monde derrière le ballon et à chercher à contrer – même si certains des plus grands les nuits de sa carrière de joueur sont venues précisément grâce à de telles stratégies.

3. Qui voyez-vous comme un joker potentiel de votre côté?

Callum Hudson-Odoi faisant un grand impact serait assez poétique.

Note de la rédaction: je n’arrêterais pas de crier pendant une semaine.

4. Quel joueur du Bayern sera le plus difficile à affronter pour Chelsea?

Lequel ne sera pas? Lewandowski contre n’importe qui est un décalage, et les défenseurs centraux de départ probables de Chelsea, Andreas Christensen et Antonio Rüdiger, tout en ayant tous les deux de l’expérience en Bundesliga, ne sont pas exactement de classe mondiale.

5. Votre prédiction de score pour le match.

Chelsea a montré une tendance à monter ou à descendre au niveau de l’opposition, luttant contre des équipes pires mais réussissant généralement à aller de pair avec les meilleures – même si nous finissons généralement par ne pas gagner celles-ci. 2-1 aux méchants.

Veuillez consulter nos amis sur We Ain’t Got More History pour une excellente couverture des Blues. Sinon, si vous recherchez plus de contenu sur le Bayern Munich, n’hésitez pas à rester. Il y a assez de place pour tout le monde sur Bavarian Football Works.