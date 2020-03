Chelsea vs Everton: résultat, vidéo des buts, résumé du match Premier League 2020 | Premier League

Lors d’une journée avec de nombreuses crevaisons en Premier League, Chelsea a renforcé sa position en Ligue des champions avec une victoire 4-0 contre Everton. Avec autant de Mason Mount, Pedro Rodriguez, Willian et Olivier Giroud, et avec Kepa Arrizabalaga dans le but, Chelsea a ajouté trois points qui le placent cinq au-dessus de son poursuivant le plus immédiat, les Wolverhampton Wanderers.

Les ‘Blues’ ont dominé Everton du début à la fin et ont donné l’une de leurs meilleures images jusqu’à présent cette saison. La victoire face à Liverpool en Coupe d’Angleterre a donné des ailes à celles de Frank Lampard. Comme avant les «Reds», Kepa était dans le but, à son premier titre en Premier pour quatre matchs.

Les Espagnols avaient peu de travail, qui pendant de nombreuses minutes venait de voir ce que faisaient ses coéquipiers. L’un des plus actifs était Mason Mount, auteur de la première cible. Commandé au milieu par Billy Gilmour, 18 ans, Chelsea est allé de l’avant dans un jeu initié par le jeune milieu de terrain, qui a déplacé le ballon dans la moelle épinière jusqu’à ce qu’il atteigne Pedro dans un groupe, qui a assisté et, à mi-chemin , Décida Mount.

Quelques minutes plus tard, Chelsea a augmenté son avance. Gilmour a fui le ballon, Giroud l’a étendu à Barkley et il l’a envoyé en profondeur à Pedro, coincé entre les deux centrales. L’Espagnol a affronté Jordan Pickford et l’a battu. Les locaux n’ont commis une erreur que lorsque Kourt Zouma a perdu un ballon qui a laissé Dominic Calvert-Lewin seul face à Kepa, mais l’attaquant anglais a trop croisé son tir. Dans la deuxième partie, Chelsea n’a pas ralenti et a rapidement obtenu 4-0. Willian, avec un tir sec de l’avant de la zone, a fait le troisième et Giroud, terminant une expédition du Brésilien, le quatrième.

Celui qui perd sa corde aux positions européennes est l’Everton de Carlo Ancelotti, qui est douzième à six unités de la Ligue Europa.