Chelsea vs Liverpool LIVE Time, Channel, Where to watch FA Cup 2019-2020

Grand match de pouvoir pour pouvoir avoir ce mardi 3 mars au cinquième tour de la FA Cup 2019-2020où le Chelsea Il cherchera à profiter de sa condition de local pour ajouter une victoire qui les place dans la phase suivante, mais ils recevront un Liverpool qui vient blessé, mais prêt à récupérer lors de votre visite au Pont de Stamford.

Time and Channel Chelsea vs Liverpool

Siège: Stamford Bridge, Londres, Angleterre

Heure: 19h45 depuis le Royaume-Uni. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Chelsea vs Liverpool LIVE

L’image de Chelsea Il réalise une bonne campagne “sèche” en Premier League où son seul objectif est de rester à la quatrième place. Ils viennent d’un tirage amer samedi dernier lors de leur visite à Bournemouth pour se sauver de la défaite avec le but de Marcos Alonso à 85, pour la finale 2-2.

Les Blues ils ont eu un duel compliqué au quatrième tour de la compétition où ils ont visité Hull City, les battant avec un 1-2 fermé avec des scores de Michy Batshuayi et Fikayo Tomori.

De son côté, le Liverpool C’est une saison spectaculaire qui les a pratiquement avec le titre de Premier ministre dans le sac, mais ils viennent de perdre leur rythme invaincu samedi dernier lorsqu’ils ont été battus 3-0 lors de leur visite à Watford.

Les Rouges Ils n’ont pas passé un bon moment lors de la ronde précédente de la coupe où ils se sont mesurés à Shrewsbury Town en faisant match nul 2-2 au match aller pour se rendre au Replay, où le gardien de but en solo a fini par leur donner le ticket.

Les deux Chelsea comme lui Liverpool Ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux joueront le tout pour le tout, rappelez-vous qu’il n’y a pas de marge d’erreur dans cette compétition, le gagnant avancera et le perdant sera éliminé, ce qui serait un échec pour n’importe qui. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts le résultat final. Chelsea vs Liverpool.

