Chelsea vs Manchester United LIVE Time, Channel, Where to watch Round 26 Premier League 2019-2020

Partidazo de pouvoir pouvoir avoir ce lundi 17 février clôturant la journée 26 de la Premier League 2019-2020, quand il Chelsea Cherchez à profiter de leur statut de section locale pour donner un coup d’autorité dans leur combat pour les postes les plus élevés, mais ils recevront un Manchester United qui sera invité à gagner lors de sa visite à Pont de Stamford.

Comment les équipes arrivent

L’image de Chelsea Il a accompli un bon tournoi en termes généraux en restant dans la lutte pour un ticket pour la Ligue des Champions, mais ils savent qu’à domicile ils ne peuvent pas échouer. Après 25 dates, ajoutez 12 victoires, 5 matchs nuls et ont été battus 8 fois.

Les Blues ils viennent d’un tirage doux-amer le jour dernier quand ils ont visité Leicester City en faisant correspondre 2-2 avec double Antonio Rudiger dans un affrontement où ils ont pris les devants à 46, mais ils ont dû revenir par derrière pour égaler 71

De son côté, le Manchester United Il a eu une autre campagne décevante et ils doivent faire pression s’ils ne veulent pas rester en dehors des compétitions européennes. Ils ajoutent 9 victoires, 8 nuls et 8 matchs perdus.

Les Diables rouges ils viennent d’un amer cravate le jour dernier quand c’était leur tour de recevoir les loups dans un affrontement où personne n’a été blessé pour un dernier 0-0.

Les deux Chelsea comme lui Manchester United Ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de prendre un coup d’État vers le dernier tiers du rôle régulier dans le tableau général, nous trouvons la Blues en quatrième position avec 41 points, tandis que le Diables rouges neuvième mars avec 35 unités dans ce Premier League.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 30 octobre en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue à Stamford Bridge. Dans ce choc, le Diables rouges ils ont signé leur classement en remportant la victoire 1-2 avec un double de Marcus Rashford.

Time and Channel Chelsea vs Manchester United

Le jeu entre Chelsea vs Manchester United il sera joué à 20h00, 20h00 heure locale au Royaume-Uni; aux États-Unis, il commencera à 12 h 00 dans le Pacifique et à 15 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 14h00

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 15h00

Bolivie et Venezuela: 16h00

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 17h00

Diffusion de la fête Manchester United vs Chelsea LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale, en Amérique du Sud ce sera pour ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en Telemundo. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de Premier League qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Chelsea vs Manchester United LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité, conçues pour concourir pour les gros plans, bien qu’aucune ne s’y conforme du tout. Dans les prévisions, Blues ils sont préférés pour être à la maison, mais le Diables rouges ils essaieront de partir, au moins, avec la cravate. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Chelsea vs Manchester United.

Chelsea vs Manchester United LIVE Time, Channel, Where to watch Round 26 Premier League 2019-2020