Cheltenham Town signe le gardien de but athlétique Wigan Owen Evans en prêt

NORTHAMPTON, ANGLETERRE – 17 AOÛT: Owen Evans de Macclesfield Town en action pendant le Sky Bet League Two match entre Northampton Town et Macclesfield Town au PTS Academy Stadium le 17 août 2019 à Northampton, en Angleterre. (Photo de Pete Norton / .)

Cheltenham Town a confirmé avoir signé le prêt du gardien de Wigan Athletic Owen Evans jusqu’à la fin de la saison.

Cheltenham Town signe le gardien de but athlétique Wigan Owen Evans

NOUVELLES: Nous pouvons confirmer que le gardien de but Owen Evans a rejoint le club grâce à un contrat de prêt du championnat Wigan Athletic jusqu’à la fin de la saison.

Plus ici ➡️ https://t.co/R2Xd8dekOd #ctfc

– Cheltenham Town (@CTFCofficial) 9 janvier 2020

Renforcement du gardien de but

Le patron de Cheltenham, Michael Duff, a été frappé la semaine dernière après que le gardien de l’équipe première Scott Flinders se soit cassé la jambe lors de sa victoire 3-0 contre l’Oldham Athletic.

En conséquence, il a appelé les Robins à agir rapidement à la recherche d’un remplaçant, et ils ont pris l’option de signer Evans jusqu’à la fin de la saison.

Le joueur de 23 ans a déjà bénéficié d’un prêt cette saison, avec son camarade de Ligue 2, Macclesfield Town.

Evans a fait 23 apparitions en championnat au cours de son passage avec les Silkmens, concédant seulement 26 buts.

Cependant, il a maintenant gagné un coup plus haut dans la division, Cheltenham occupant actuellement la cinquième place de la Ligue Deux.

S’adressant au site Web de Cheltenham Town, Evans a déclaré: «Je suis vraiment ravi d’être ici.

“Ça a été une journée trépidante pour le moins. L’opportunité s’est présentée assez rapidement et j’ai dû prendre des décisions difficiles au cours des derniers jours et j’ai eu l’impression que c’était une opportunité que je ne pouvais pas vraiment refuser.

«Cheltenham a très bien joué cette année et c’est un super club. Je le sais des gars qui étaient déjà allés ici en prêt, donc c’était une opportunité que je ne pouvais pas refuser et je suis vraiment excité de commencer.

«J’appréciais beaucoup que Macclesfield me donne la chance d’entrer et de jouer. En tant que groupe de gars dans le vestiaire, ils n’auraient pas pu être meilleurs – semaine après semaine, ils ont joué et travaillé le plus dur qu’ils ne pouvaient facilement avoir, ce qui a rendu la décision difficile de partir parce que nous jouions bien et c’était un grand groupe de gars. »

Photo principale

Intégrer à partir de .