Chevtchenko compare le coronavirus à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl

L’entraîneur de l’Ukraine, Andriy Shevchenko, a comparé la pandémie de coronavirus avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui a dû vivre dès son jeune âge, quand il avait neuf ans et a dû fuir sa ville natale pour chercher refuge à Kiev.

28/03/2020 à 19:54

CET

EFE

“Je vis à la périphérie de Londres et J’ai été enfermé à la maison pendant 10 jours. “ L’ancien attaquant de l’AC Milan et de Chelsea a déclaré à Sky TV d’Angleterre. “Nous traversons tous une période difficile et espérons que les choses vont s’améliorer”, a ajouté l’ancienne star de l’équipe ukrainienne.

Shevchenko, 43 ans, a salué le personnel médical du monde entier pour être “les vrais héros de notre temps” et a exhorté les gens à respecter les normes fixées par les gouvernements.

“J’ai vécu un moment très similaire quand j’avais neuf ans et [la planta de energía nuclear en] Tchernobyl a explosé (…) Ce fut un moment difficile, mais maintenant la solution pour nous est de faire confiance aux décisions des gouvernements “, a-t-il déclaré.

Shevchenko a remporté cinq titres ukrainiens avec le Dynamo Kiev, où il a clôturé sa carrière de joueur en 2012 après avoir joué dans les matchs de Serie A italienne et de Premier League. Il a remporté la Ligue des champions 2003 et le titre italien à Milan en 2004. Il a également reçu le Ballon d’Or. Depuis 2016, il est nommé entraîneur de l’équipe nationale de son pays.