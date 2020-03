Chicharito et le Galaxy ne connaissent toujours pas la victoire en MLS

Source: Twitter @ Lugaco23

Les Galaxy Angels ils sont tombés comme les locaux par un score de 1-0 contre Vancouver Whitecapes pour le deuxième jour du MLS. Le Mexicain Javier Hernández aIl a commencé comme titre et a contesté la 90 minutes

Au début du match, l’équipe Angelino avait le domaine du ballon et des jeux de buts clairs de ‘Chicharito«Et Cristian Pavón. Cependant, les deux équipes ont tout laissé pour la partie complémentaire.

Dans la seconde moitié du Galaxie est sorti plus «branché» pour ouvrir le tableau de bord, mais le gardien de but Maxime Crépeau Il a gardé son cadre à zéro. C’est alors qu’en 73 ′, Tosaint Ricketts Il a fixé le but avec un tir bas.

Pour le lendemain Los Angeles Galaxy les visages seront vus avant la Inter Miamitandis que le Vancouver Whitcapes Il jouera Colorado Rapids.