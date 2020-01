Chicharito, la clé de l’arrivée d’un autre “9”

Javier Hernández pourrait vivre ses derniers jours dans le football européen selon le programme Jugones.

La scène de Chicharito Hernández en Europe est-elle terminée? Les négociations entre Séville et le LA Galaxy semblent prendre forme et le programme espagnol Jugones, lié au célèbre «Chiringuito» réalisé par Josep Pedrerol, a rendu compte des conversations entre les Hispaniques et l’équipe MLS.

Après la vente de Dabbur, si le départ de Chicharito était consommé, une offensive de Julen Lopetegui ne serait pas exclue pour s’être emparé d’un «9» en janvier. Comme, et beaucoup, Chimy Ávila. Sa clause est de 25 millions d’euros …

