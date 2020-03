Chiellini demande à ses collègues une réduction de salaire

Après la décision d’arrêter toutes les compétitions dans le monde du football, les conséquences financières de ne pas jouer sont désormais le plus gros problème parmi les clubs du monde entier. Les plus âgés ont du mal à subsister face aux énormes dépenses qui continuent de s’accumuler sans revenu et les plus jeunes ont du mal à survivre. Voici la solidarité des joueurs et l’amour du club. C’est précisément ce que Giorgio Chiellini a montré pour tenter d’alléger le préjudice financier de la Juventus.

27/03/2020 à 11:06

CET

sport.es

En tant que capitaine, l’arrière central a rencontré le président du club, Andrea Agnelli, et le directeur sportif, Fabio Parataci. Une réunion où des solutions futures possibles aux salaires de tous les joueurs de l’équipe ont été discutées. Chiellini accepte la réduction et demandera à ses coéquipiers de continuer leur chemin.

Sur la table, trois options selon la Gazzetta dello Sport. La première, le versement mensuel pour le mois de mars et la suspension subséquente de tous les salaires jusqu’à la reprise du concours. S’il est rejoué, les joueurs gèleraient le salaire pour le temps joué et seraient payés plus tard.

La deuxième option est renoncer à un quart du salaire ou même à la moitié si la série A ne reprend pas. La dernière, Abandonnez le mois et demi de salaire qui reste tant que la série A ne reprend pas. Différents scénarios, solutions sur la table qui sont discutés en interne en attendant une éventuelle résolution nationale par le gouvernement.