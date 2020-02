Chiellini est de retour et veut tout: Scudetto, Champions, Européen. Et bientôt il renouvellera le contrat Primapagina

Près de six mois en tant que spectateur peuvent suffire. Maintenant, Giorgio Chiellini veut tout prendre. Il était attendu fin février, pour le retour de la Juve en Ligue des champions et le super-challenge du Scudetto avec l’Inter. Il a anticipé les temps. Mais en réalité, cela aussi était prévisible. A tel point que la Juve se préparait pour la vente de Daniele Rugani à domicile, bloqué près du 2 septembre précisément à cause de la blessure du capitaine de la Juventus, puis reporté à nouveau pour l’arrêt de Merih Demiral. Il va bien, il est guéri, il est prêt. Alors bien sûr, le domaine est une autre chose. Mais aussi la défense de la Juve sans lui était autre chose. Et maintenant, Chiellini a hâte de tout prendre, car même une blessure grave comme la sienne ne peut pas diminuer son désir de gagner et de traîner la Juve.

IL VEUT TOUT – Un retour progressif sur le terrain, vers une alternance avec Matthijs de Ligt, dont il était censé couver et avec le couple qui, en tout cas, devrait toujours être le même que toujours, avec Leonardo Bonucci. Pour clore au mieux une saison dont il peut encore tout prendre: Coupe d’Italie, Scudetto et Champions. En attendant un Européen pour vivre avec le rôle de protagoniste, capitaine de l’équipe nationale comme de la Juventus. Avec lequel il se renouvellera d’ici la fin de la saison. Une autre année de contrat, une pure formalité, qui sera ensuite mise à jour à la fin du prochain championnat, sera ainsi jusqu’à la fin de sa carrière. En attendant, il est de retour. Avec l’envie d’écrire d’autres records, en prenant par la main une défense qui a besoin de lui pour continuer la séquence de victoires même en championnat: aussi parce que il y a un record que lui et lui seul peut conquérir, celui de la star d’affilée, dix badges consécutifs. Une étape à la fois, il est revenu pour tout gagner.