“Chiesa alla Juve? Pas de veto. Amrabat nous a ruinés”

À un moment où il semble être un prélude au retour sur le terrain, c’est toujours Rocco Commisso qui a donné aux microphones de la Gazzetta dello Sport une longue interview dans laquelle il a abordé les sujets les plus variés: de la puissance économique de son club aux objectifs à fixer, en passant par le thème du marché dans lequel l’avenir de Federico église joue un rôle primordial.

“En tant que force économique, la Fiorentina est sans pareille, mais …“

Depuis que nous l’avons rencontré, Rocco Commisso nous a toujours donné l’opportunité de le considérer comme une personne sincère, sincère et ambitieuse: des qualités qu’il ne connaît même pas dans l’interview donnée au journal de l’équipe. «J’ai apporté d’importants investissements de ma famille en Italie. J’ai 100% de l’entreprise violette. Pas comme les présidents de l’Inter Milan, Rome et Latium qui reçoivent également des contributions d’autres investisseurs. Le même Agnelli, si je ne me trompe pas, qui à travers Exor contrôle la Juve, ne détient pas plus de 35% de la valeur du club de la Juventus. Je risque mon argent et pas pour une part. En tant que force économique, la Fiorentina est sans pareille, mais pour devenir compétitive, elle doit augmenter ses revenus.. Nous avons donc besoin d’un nouveau stade, d’une nouvelle infrastructure. Je ne parle pas seulement de collectionner des jeux. Je parle de restaurants, tout est lié. Y compris la possibilité de vendre le nom du stade comme l’ont fait Arsenal et Juve. “

Sincèrement, même lorsqu’il révèle que son projet de faire de la Fiorentina une réalité italienne solide et forte s’est ralenti au cours de ces 9 mois, en raison de la bureaucratie excessive de l’État italien. “En effet, par rapport à il y a dix mois, à notre arrivée, nous avons peut-être pris du recul. Et cela malgré une myriade de rencontres qui m’ont vu, Joe Barone et nos avocats et architectes comme des protagonistes. L’Etat veut-il aider le football? Puis changez les anciennes lois. Vous aidez des particuliers à construire des usines ou à rénover des stades existants en surmontant certaines contraintes. Je parle des entrepreneurs qui veulent créer de la valeur pour les villes, pas des “pirates” qui pensent acheter des entreprises en crise en Italie. Infrastructure non seulement Florence et Fiorentina ont besoin. La vérité est que récemment, seule la Juve a gagné. Le club de la Juventus est bon mais si la même équipe gagne toujours, est-ce bien? Pour changer, nous devons permettre aux autres clubs de créer les infrastructures ».

Un grand merci également à Mediacom

Le mécène violet, donc, qui ne cache jamais le désir personnel et le besoin collectif de créer de nouvelles infrastructures dans le domaine du sport et du football, est de plus en plus convaincu de continuer à contrôler la société du lys et d’investir constamment pour renforcer le projet violet. , aussi grâce à Mediacom, une entreprise toujours entre les mains du président américain. Mais malheur à faire des promesses. «Entre-temps, commençons par rappeler qu’en dix mois, j’ai investi: 170 millions pour acquérir le club, plus de 90 millions pour les deux campagnes shopping, 70 millions pour le centre sportif et en plus la masse salariale a considérablement augmenté. Et Mediacom aide la Fiorentina avec le parrainage. Notre point fort est Mediacom. Très solide même en période de crise grave comme celle-ci. Nous terminerons également ce trimestre en surplus, quatre-vingt-treize trimestres de croissance consécutifs. Je crois qu’aucune grande entreprise italienne ne peut se targuer d’un tel résultat. Pour sûr, je ne ferai pas comme l’AC Milan de Monsieur Li qui en peu de temps a fait grossir les pertes et a finalement perdu le club. J’espère construire une équipe plus forte. Et j’essaierai de le faire même si je ne pourrai pas construire le nouveau stade tout de suite. Mon slogan est: temps rapide, coûts équitables et contrôle des investissements “.

Un président ambitieux, qui ne cache pas ses objectifs pour l’avenir imminent et ne fixe pas de frontières: «En attendant, soyez toujours à gauche du classement. Ensuite, allez de plus en plus haut. Grâce à ma force économique, je voudrais aller au-delà du potentiel de la Fiorentina. Peut-être que quelqu’un partira dans le prochain marché et peut-être que deux ou trois autres bons joueurs arriveront. “

Prochains mouvements sur le marché

En plus de parler de la gestion et de la puissance économique dont il jouit, Rocco Commisso a également évoqué des enjeux plus proches du terrain et surtout du marché des transferts: la Fiorentina possède de nombreux bijoux, de Milenkovic à Castrovilli, peut-être en passant par la plus célèbre et la plus populaire de ces heures, Federico église.

A la demande habituelle du marché et du fils bleu extérieur de l’art, le mécène d’origine italienne a répondu clairement: “De nombreux jeunes joueurs ont déjà épousé ce projet. Milenkovic, Vlahovic, Dragowski, Sottil, Castrovilli et autres. L’église doit décider et comme je l’ai dit s’il veut partir, je le satisferai tant que le montant est correct. Combien coûte la clause de résiliation de Lautaro? 111 millions? Eh bien, je pourrais lever un million sur l’église. Non, je plaisante. Tant que le montant est correct. Avant d’épouser le projet Mediacom, je pouvais devenir le directeur financier de nombreuses grandes entreprises aux États-Unis, mais j’ai choisi une voie différente. Je suis parti de rien et d’une étape à la fois, Mediacom est né. Et j’ai bien choisi. Chiesa sait ce qu’est la Fiorentina, qui est Rocco et ce qu’il trouvera ici à Florence dans le futur. Si ça va ailleurs, je ne sais pas. ” Et sur un éventuel atterrissage à Juventus: «Je pense au bien de la Fiorentina. Si Chiesa veut partir, notre priorité sera d’avoir la bonne compensation économique Il n’y a pas de veto pour certaines entreprises. Cependant, en ce moment, j’ai une relation magnifique avec Federico et son père. Il existe un climat positif qui ne devrait pas être modifié. “

Donc pas de veto sur Chiesa, alors que Gaetano Castrovilli sur un autre bijou violet et bleu, seuls des éloges qui repoussent le marché: “J’ai aimé ce garçon dès le premier jour. C’est phénoménal, c’est toujours souriant. J’aime que nos talents nous donnent du crédit. Ils font confiance aux soussignés, Barone, Pradè, Iachini, Ferrari, Antognoni, Dainelli, à tout un groupe de travail “.

Un accent aussi sur Frank Ribéry, un coup de marché avec lequel le président Commisso avait voulu mettre l’expérience d’une jeune équipe en été et qui le verra central à l’avenir. “C’est un leader comme je l’étais quand j’ai joué. Même s’il est champion et que je n’étais qu’un jeune étudiant universitaire. Les dirigeants sont précieux. “

Qui pourrait partir et qui arriverait

Non seulement le marché sortant, étant donné que la Fiorentina a pratiquement déjà fait des succès officiels pour la prochaine saison en tant que Sofyan Amrabat. Sur lui, des mots au miel du président: «Il nous a ruinés dans la course de Vérone. Des passes parfaites, toujours en arrière et en contrôle du jeu. Un tel joueur servira. “

Et puis aussi des mots sur l’avenir de Beppe Iachini et aussi sur des modèles tels que Lazio et Atalanta qui, selon l’alto patron, doivent absolument être pris comme exemple, au moins pour les questions concernant le domaine. «Il reste encore douze matchs à jouer. Voyons voir. Mais j’aime Iachini, j’ai une relation magnifique avec lui aussi d’un point de vue humain. Parcourez en moyenne 1,5 point par match. Si ça continue comme ça… ».

Et sur les modèles à suivre: «Bien sûr. Nous devons créer autant de joueurs forts que possible à la maison et trouver des joueurs lorsqu’ils ne sont pas encore au sommet. Nous devons apprendre de la Juve concernant leur capacité à faire des affaires et de la Lazio et de l’Atalanta comment rester à des niveaux élevés avec des budgets nettement inférieurs. “