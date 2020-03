“Chietti un frère! Puteolana part de tes forces, nous avons deux objectifs”

POZZUOLI (NA). Nouveau second manager dans celui de Pozzuoli, le Puteolana 1902 hier a défini l’entrée du technicien dans l’entreprise Cosimo Sarli, qui aidera M. Francesco Chietti à reprendre ses activités.

DEUXIÈME COMMANDANT

Notre rédaction a rejoint Sarli pour analyser l’excursion du mariage avec les diables rouges et les prochaines étapes à suivre pour retrouver la sérénité et la confiance: “Casapulla me connaissait déjà depuis que j’étais footballeur. Une fois la proposition reçue, je n’y ai pas réfléchi et j’ai accepté avec plaisir. – précise le nouveau membre du staff technique – Chietti? Avec Francesco, il y a une amitié désuète, nous ne nous connaissons certainement pas maintenant, nous sommes comme des frères et nous avons joué ensemble, remportant également des championnats, donc sa présence est une autre raison de plaisir “.

PREMIÈRES ÉTAPES À FAIRE

Prochaines étapes, une fois l’urgence du coronavirus terminée: “Pouzzoles est une place importante et exigeante, l’histoire parle clairement dans ce sens. Lorsque les résultats ont du mal à arriver et que certaines difficultés surviennent, il est clair que de nombreux petits problèmes surviennent. En tant que personnel technique, nous savons que la récupération devra travailler principalement sur la tête des garçons, l’entreprise est consciente qu’elle devra résoudre certains problèmes pour calmer l’équipe. Une fois ces problèmes critiques résolus, nous commencerons alors à travailler sur le terrain, il est clair que le seul médicament est le résultat, les autres sont des bavardages. “

Ph Cosimo Sarli, Puteolana

URGENCE DE CORONAVIRUS

La Puteolana a voyagé rapidement, puis les difficultés et la récession, avant que l’urgence de Covid-19 ne bloque tout: “Tout d’abord, et ce n’est pas de la rhétorique, il faut penser à la santé publique. L’espoir est que ce mal presque invisible puisse être vaincu dès que possible, nous sommes tous impatients de reprendre nos vies. Nous sommes des footballeurs, nous en vivons et nous manquons tellement de terrain, nous espérons que tout sera résolu de la meilleure façon possible “.

CHIFFRES IMPORTANTS, ASSEZ DE DÉCHETS

Malgré les dernières difficultés, la grenade rose a néanmoins recueilli des résultats importants, les chiffres sont clairs: «Bien sûr, nous savons que dans un premier temps nous devrons partir de nos forces, nous avons la meilleure défense du tournoi et une attaque importante. Pour diverses raisons, nous nous retrouvons à sept points du sommet, Francesco et moi (Chietti ed) sommes conscients de la mission qui nous attend et nous mettrons tout notre professionnalisme et notre désir de bien faire sur le terrain. Au début, nous devrons immédiatement tourner la page, un nouveau championnat commencera pour nous, nous devrons jouer chaque match au maximum et ensuite nous résumerons, l’objectif reste d’essayer d’amener Puteolana à D.

Remerciements

Dernier commentaire avec tous mes remerciements: “Je ne peux que être reconnaissant pour l’opportunité qui m’a été offerte par l’entreprise. Je profite de cette occasion pour remercier également le diesse Ingenito et diggì Sessa, qui me donnent une grande opportunité pour moi et Francesco, en espérant que tout ira dans la bonne direction. Nous voulons amener le bon enthousiasme sur une place comme Pozzuoli qui mérite d’autres étapes, nous devons ramener les gens sur le terrain qui est la mission la plus importante “.