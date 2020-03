Chievo, Aglietti: ‘Bonne attitude, heureux pour les buts des attaquants. Djordjevic … »| Autres ligues Italie

Alfredo Aglietti, entraîneur du Chievo Verona, parle après la victoire Cosenza: «Je suis satisfait, car en ce moment difficile, penser au football et au jeu n’est pas facile. Ce sont des mots évidents, mais finalement ce n’est pas évident de gagner. Je suis très content, car les garçons ont bien joué le match. En première période, nous avons très bien réussi en possession, même si au niveau technique nous avons commis de nombreuses erreurs. Nous devons être meilleurs, mais j’ai vu le bon désir et la bonne attitude. Nous avons dû ramener la victoire à la maison et nous l’avons fait: voyons maintenant ce qui se passera à partir de demain. Les objectifs des attaquants? J’en suis très content, car le meilleur remède pour chaque attaquant est le but. Sur les trois buts que nous avons réalisés, ils sont tous venus des attaquants. Djordjevic n’a pas marqué depuis longtemps: je suis très content pour nous et pour lui, donc il prend confiance. Il a fait une bonne course, alors il était juste de lui faire respirer pour les trois courses en une semaine. Meggiorini est entré et l’a très bien fait: ce sont des acteurs importants et, s’ils retrouvent leur estime de soi, ils peuvent nous donner une bonne main. ”