Chievo Verona-Perugia 2-0: le compte rendu du match | Autres ligues Italie

Chievo Verona-Perugia 2-0 (première moitié 0-0)

Buteurs: 89 ‘Ceter, 95’ Meggiorini rig.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sempre; Frey, Leverbe, Cesar, Cotali; Segre, Obi, Giaccherini (81 ‘Esposito); Vignato (56 ‘Garritano); Meggiorini, Djorjevic (63 ‘Ceter). Tous Marcolini.

Pérouse (5-3-2): Vicaire; Mazzocchi, Sgarbi, Carraro, Falasco, Nzita; Falzerano, Konatè (82 ‘Angella), Dragomir (70’ Balic); Buonaiuto (85 ‘Capone), Falcinelli. Tous Cosmi.

Arbitre: mr. Ros de Pordenone

Ammonites: 26 ‘Cotali (C), 34’ Cesar (C), 43 ‘Djorjevic (C), 53’ Falasco (P), 60 ‘Falcinelli (P), 65’ Garritano (C), 94 ‘Vicar (P)

Expulsé: 96 ‘Falasco (P)