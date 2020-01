ChievoVerona, la bourse sur le trocart: Ongenda monte, Maroni descend

SONDAGE

ChievoVerona est à la recherche d’un milieu de terrain qui pourrait débloquer le transfert en Serie A de Emanuel Vignato déjà dans ce marché d’hiver. Comme indiqué par Tggialloblùu.it, les prix des Gonzalo Maroni, né en 1996, de Sampdoria. Chievo le cherchait depuis quelques jours, mais le footballeur aimerait retourner en Argentine plutôt que de continuer son aventure en Italie. C’est pourquoi le club clivense se resserrerait pour Hervin Ongenda, né en 1995, par Botosani. L’accord avec le club roumain aurait été atteint, alors que certains détails manquent encore pour définir le contrat avec les franco-congolais.

