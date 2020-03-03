Chili, Curicó Unido gagne et est deuxième (1-0)

Federico Castro à la 59e minute a remporté la victoire locale.
CHILI PREMIÈRE DIVISION, 6ème JOUR
Vendredi 28.02.2020
22:30 UNION LA CALERA-U. CATHOLIQUE 1-1
Samedi 29.02.2020
16:00 COBRESAL-SPORTS IQUIQUE 1-1
22:00 COLO COLO-U.DE CONCEPTION 2-2
Dimanche 01.03.2020
00:30 UNION ESPAGNOLE-EVERTON 2-0
16:00 COQUIMBO UNIDO-LA SERENA 2-1
22:00 O’HIGGINS-U.DE CHILI 2-3
Lundi 02.03.2020
00:30 PALESTINO-ANTOFAGASTA 2-2
Mardi 02.03.2020
00:30 UN-HUACHIPATO CURED 1-0
22:00 SANTIAGO WANDERERS-AUDAX ITALIANO
CHILI PREMIÈRE DIVISION, SUSPENDUE LE 2e JOUR
COQUIMBO UNIDO-AUDAX ITALIANO
CHILI PREMIÈRE DIVISION, RETARDÉE LE 4ème JOUR
Samedi 28.03.2020
UNITED COQUIMBO-HUACHIPATO
CLASSIFICATION:
U. CATHOLIC 16
UNITED CURED 15
LA CALERA UNION 13
U.DE CHILE 13
ANTOFAGASTA 11
UNION ESPAGNOLE 10
AUDAX ITALIEN 9
PALESTINE 9
EVERTON 8
COBRESAL 8
HUACHIPATO 7
O’HIGGINS 4
COLO COLO 4
UNITED COQUIMBO 4
SANTIAGO WANDERERS 3
DEP.LA SERENA 3
U. DE CONCEPTION 3
IQUIQUE 2 SPORTS