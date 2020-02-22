Chili, l’Université catholique ne se desserre pas

CHILI PREMIÈRE DIVISION, 5ème JOUR
Vendredi 21.02.2020
16:00 ANTOFAGASTA-U.DE CONCEPCIÓN 1-1
22:30 U. CATHOLIC-SPORTS IQUIQUE 3-1
Samedi 22.02.2020
16:00 HUACHIPATO-COBRESAL
Dimanche 23.02.2020
00:30 EVERTON-UNION LA CALERA
16:00 DEP.LA SERENA-SANTIAGO WANDERERS
21:30 U.DE CHILI-COQUIMBO UNITED
Lundi 24.02.2020
00:00 AUDAX ITALIEN-PALESTINIEN
22:00 CURICÓ UNIDO-COLO COLO
Mardi 25.02.2020
00:30 UNION O’HIGGINS-ESPAGNOL
CHILI PREMIÈRE DIVISION, SUSPENDUE LE 2e JOUR
COQUIMBO UNIDO-AUDAX ITALIANO
CHILI PREMIÈRE DIVISION, RETARDÉE LE 4ème JOUR
Samedi 28.03.2020
UNITED COQUIMBO-HUACHIPATO
CLASSIFICATION:
U. CATHOLIC 15
ANTOFAGASTA 10
U.DE CHILE 9
AUDAX ITALIEN 9
LA CALERA UNION 9
GUÉRIS UNIS 9
EVERTON 8
COBRESAL 7
PALESTINIEN 5
UNION ESPAGNOLE 4
HUACHIPATO 4
O’HIGGINS 4
COLO COLO 3
SANTIAGO WANDERERS 3
U. DE CONCEPTION 2
SPORTS IQUIQUES 1
UNITED COQUIMBO 0
DEP.LA SERENA 0