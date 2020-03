Chimy Avila a révélé que Sergio Ramos et Roberto Carlos ont envoyé des messages après sa tragique blessure

Chimy Avila a subi une blessure au genou mettant fin à la saison dans le match d’Osasuna contre Levante le 25 janvier. La blessure au ligament croisé verra le fougueux Argentin hors d’action jusqu’au moins en juillet. Il y avait de fortes suggestions que le joueur était aligné pour un déménagement à Séville, à Barcelone ou à l’Atletico Madrid sur le marché d’hiver, mais après la blessure, tout mouvement était hors de la table.

Dans une interview avec MARCA, le joueur a parlé de la difficulté de se motiver pour aller en thérapie tous les jours. Il tire de multiples sources pour se motiver, y compris les messages de deux légendes du Real Madrid.

»M’a écrit Roberto Carlos [after the injury], Sergio Ramos m’a appelé pour offrir de l’aide dans la récupération … des joueurs que je regardais enfant à la télévision. Cela m’a donné encore plus de force. »

«C’est un plaisir de jouer contre Sergio Ramos, vous vous affrontez avec lui, le frappez fort et rien ne se passe. D’autres se plaignent », a-t-il noté.

Il est clair que Chimy a à la fois de l’admiration et du respect pour les deux légendes de Madrid. Les messages montrent la classe des individus, Ramos et Roberto Carlos, qui ont gagné un immense respect pour leur comportement hors du terrain et leur façon d’être.