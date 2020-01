Chivas change 10 joueurs pour affronter les Golds

Luis Fernando Tena restera fidèle à son plan pour recevoir les Dorados de Sinaloa pour la MX Cup, avec une seule référence d’attaque, mais fera tourner les noms, donc l’équipe de départ sera pleine de renforts que les fans du Flock Il a tant demandé.

Au début du deuxième tour de la Coupe, les Chivas recevront les Dorados au stade Akron, et les fans auront l’occasion de voir en joueurs les joueurs qui sont venus renforcer le troupeau, étant donné que Tena pose une rotation qui lancerait ce onze de départ probable: Raúl Gudiño sera le gardien de but; la défense sera composée de José Madueña, Antonio Briseño, Alexis Peña et Cristian Calderón; Dans la zone des flyers, José Juan «Gallito» Vázquez et Dieter Villalpando feront le confinement et Uriel Antuna et Jesús Angulo chercheront le lien avec Cristian Ortíz, l’attelage de carrière; tandis que l’homme de la zone sera José Juan Macías, le seul des onze qui a joué samedi dans un match nul 0-0 contre Pachuca. Rénovation totale dans le troupeau.