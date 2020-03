Chivas parle de la santé de Brizuela

Les joueurs du club de Guadalajara travaillent à domicile, pour obéir aux instructions des autorités sanitaires.

Au cours des dernières heures, une rumeur a circulé sur Twitter concernant Isaác Brizuela en tant que porteur de coronavirus, ce que Guadalajara a catégoriquement nié.

Comme il s’agissait d’un sujet sensible, Chivas a pris des mesures et a dédié une publication pour nier ces informations. Et il assure: «Chivahermanos, c’est faux. Nous vous exhortons à ne pas diffuser de fausses informations et à vous en tenir à la communication officielle du club. “

IvaChivaHermanos, c’est FAUX. @ Brizuela27_cone est en parfaite santé et, comme tout le campus, s’entraîne à domicile et suit ponctuellement les mesures de prévention vs # COVID19.

Nous vous exhortons à ne pas diffuser de fausses informations et à vous en tenir à la communication officielle du club. pic.twitter.com/Ntdgt1d9bO

– CHIVAS pour se laver les mains (@Chivas) 23 mars 2020

Brizuela n’a pas pris la parole à cet égard et, comme le reste du campus, continue à appliquer des régimes individuels depuis son domicile.