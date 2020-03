Choisissez le quatuor historique Pumas – Onefootball

Grâce à son compte officiel, le club universitaire a choisi ses idoles maximales.

Après avoir été défié par les Lille de France, les Pumas ont choisi, avec leurs supporters, leurs quatre idoles bleu-bleu.

Les fans l’ont décidé!

Ce sont 4 de nos meilleurs Cougars, @LOSC_ES, tous avec du sang bleu et une peau dorée:

Campos️ Jorge Campos

⭐️ @ hugosanchez_9

⭐️ Cabinho

⭐️ @ Dario4Veron

Quels sont les vôtres?

🇧🇷 @ gremio_es

🇨🇱 @ evertonsadp

🇲🇽 @ ClubSantos

🇨🇴 @ AsoDeporCali #SoyDePumas https://t.co/jybOMmU81i

– PUMAS (@PumasMX) 25 mars 2020

Jorge Campos, Hugo Sánchez, Cabinho et Darío Verón ont été choisis par les fans félins, où des noms tels que Manuel Negrete et ‘Tuca’ Ferretti étaient présents.

Campos a porté le maillot bleu et blanc en trois étapes différentes entre 1988 et 2002, «Hugol» l’a fait entre 1976 et 1982, les deux joueurs ont respectivement remporté une et deux ligues.

D’autre part, Cabinho a joué avec ceux de CU entre 1974 et 1979 où il a remporté un titre de Ligue, tandis que Verón l’a fait de 2003 à 2017, obtenant dans ces années quatre titres et un Champion de Champions.