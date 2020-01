“Choix douloureux. Le projet Puteolana n’est plus réalisable”

POZZUOLI (NA). la Puteolana 1902 est en haut du classement groupe A d’Excellence Campanie, une saison de haut niveau jusqu’à présent, le projet de réaménagement du stade Conte a également été présenté récemment hors du terrain.

DÉCISION SUGGÉRÉE

Dans un moment de grand optimisme, une lettre de choc de la Président des Diables rouges, Emanuele Casapulla, qui annonce l’adieu et explique les raisons de la décision radicale: “Chers Puteolana 1902 et chers fans de grenade, c’est une déclaration que je n’ai honnêtement jamais voulu faire et je n’ai jamais pensé que je relâcherais jusqu’à récemment, car qui me connaît sait ce que je ressens pour 1902. – la grenade numéro un a commencé – j’ai fait, en effet, nous avons fait de nombreux sacrifices pour cette place, cependant, aujourd’hui avec un regret, un mécontentement et une amertume extrêmes, j’annonce ma démission en tant que président et je laisse toute position au sein de la ainsi que les membres qui la composent. Je le fais à un moment que je considère approprié et jusqu’à présent, je n’ai communiqué ce choix à personne, sinon à quelques amis proches, étant donné la difficulté pour moi aussi de prendre cette décision vers cet amour tourmenté pour le sport et au-delà.

LE FOOTBALL RESTE À POZZUOLI

Je le prends aujourd’hui, pour ne pas retirer le football de Pozzuoli à la fin de l’année, quelle que soit la fin du championnat, et pour être quelqu’un que je ne suis pas ou pour interpréter ce geste comme un manque de respect pour une ville entière, mes idées et mon modus operandi est clair pour tout le monde aujourd’hui, même si au début, même pour les fans, il s’agissait de choix discutés, mais toujours approuvés par des faits et non par des bavardages. Je le fais publiquement, sans regrets pour ce qui a été créé à ce jour car je mets souvent 1902 avant tout, avant mon travail, ma famille, avant mon temps.

VOULEZ PROGRAMMER ET … COMPRENDRE

Je pense qu’il est temps de comprendre si, vraiment, dans cette ville, les idées se marient aussi pour le football, s’il y a le désir de programmation de football, la prévoyance de projets et le désir de créer quelque chose d’important compris dans le football malgré les innombrables des difficultés affectant les associations d’amateurs et qui ne nous ont jamais fait peur. Sans aucune présomption, étant donné les données et les résultats, je pense qu’avec tout le personnel de l’entreprise, un travail formidable a été accompli au cours de ces douze mois seulement, qui a redonné, après plus de vingt ans, prestige et prestige à tous les Pouzzoles, football et pas. L’année dernière, nous avons sauvé la catégorie par tous les moyens, la présentation au stade au début de l’année, ou plutôt la double présentation (la première à la presse, la seconde à la ville) a été un jour de fête, en grand style qui, ravivé la sentiment envers cette équipe. La poussée des fans a été l’un des facteurs fondamentaux de notre ascension. Nous avons montré que même le football peut se faire avec des compétences, ayant aujourd’hui, malgré les dernières arrivées, un budget pour un club au centre du classement.

ENTREPRISE SAINE, PETIT PROJET VOYAGEABLE

En moins de douze mois, nous avons créé une entreprise modèle en réparant toutes les pentes économiques provenant de la direction précédente et en faisant une entreprise saine et sans dette. Je croyais fermement en un projet sportif partagé et collaboratif, mais je note que le bien et les ambitions de Puteolana ne sont que quelques personnes dans l’âme. Je quitte ce club, les dirigeants avec des chiffres inimaginables pour vous tous au début de l’année, dont je réserverai le titre, pour évaluer en fin d’année la meilleure décision pour le football et la croissance managériale que, pour le moment à Pozzuoli je n’évalue pas plus réalisable pour mon groupe et pour nos idées. Pensez au gazon de notre stade qui devrait être un tapis de billard et aujourd’hui il est déjà aux limites de l’infranchissable.

IMPRESSION SILENCE PROLONGÉE

Jusqu’à samedi je garantirai toutes les activités (comme “chez le diable”, la page Facebook, etc.) et j’espère pour le bien de la ville, le respect et le professionnalisme des membres envers la place avec le silence de la presse pour le reste de la saison, par des professionnels, afin d’éviter d’être dans un effet boomerang comme hier sur le terrain d’entraînement, par exemple, à la différence qu’il n’y aura pas d’entreprise pour tolérer la légèreté qui aujourd’hui se transformerait en rochers et des responsabilités directes envers ceux qui les provoqueraient.

Je quitte ce club, cette ville et ces gens fantastiques avec le désir et l’espoir que 1902 reviendra au football professionnel dès que possible. Allez les démons, avec le cœur, votre fan fou.