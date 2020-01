Cholo Simeone a félicité Federico Valverde pour le jeu final

Lorsqu’il restait cinq minutes avant la fin de l’extension, Álvaro Morata est allé de pair contre le gardien Courtoismais à ce moment Federico Valverde l’a sculpté par derrière et a évité le but de l’Atlético Madrid en finale de la Super Coupe d’Espagne.

L’Uruguayen a été expulsé et a laissé son équipe avec un de moins, mais cette faute a permis au Real Madrid de maintenir l’arc à zéro et d’atteindre les dernières pénalités.

“C’était la pièce la plus importante. Je lui ai dit que n’importe qui aurait fait la même chose à ta place. Je pense que le prix du meilleur joueur est parfaitement logique dans le monde parce que Valverde a remporté le match dans cette action “, a déclaré Cholo Simeone, après la fin du match.

Enfin, le Merengue a remporté les pénalités et est devenu champion de la Super Cup en Arabie Saoudite. Sans aller plus loin, Valverde s’est retrouvé avec le prix MVP de la finale.

“Barcelone et le Real Madrid sont très compliqués, ils sont toujours près de tout gagner. Cette fois, nous avons dû perdre et nous devons accepter et féliciter le rival“Cholo fermé. Regardez la pièce de Valverde!

