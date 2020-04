Chris Richards et Lars Lukas Mai du Bayern Munich pourraient résoudre les besoins de l’alignement pour la saison prochaine

Alors que la saison 2019-2020 a progressé, l’évolution de la ligne de fond du Bayern Munich a provoqué une intrigue majeure.

Perdre le nouveau leader défensif Niklas Süle au début de la saison aurait dû être le glas de l’unité, d’autant plus que Jerome Boateng et Benjamin Pavard ont d’abord eu du mal à l’arrière central. De plus, Joshua Kimmich a fait campagne avec succès pour un mouvement plus haut sur le terrain, et Lucas Hernandez a lutté avec des incohérences partout sauf sur la liste des blessures, où il a toujours été frappé.

À travers tout cela, cependant, des choses amusantes se sont produites lorsque Hansi Flick a pris la tête de Niko Kovac. David Alaba est soudainement devenu le défenseur central dont le Bayern Munich avait besoin, tandis que Boateng a redécouvert sa forme et a l’air formidable récemment. En outre, le passage de Pavard à l’arrière droit a redynamisé l’international français, qui joue désormais avec confiance et assurance. Enfin – et peut-être le plus important – le mouvement d’Alaba à l’intérieur a permis à Alphonso Davies de monter sur le terrain et de montrer au monde pourquoi il était si apprécié en interne à Säbener Strasse.

Lars Lukas Mai est l’une des deux perspectives défensives sensationnelles de la Säbener Strasse.





Photo par Roland Krivec / DeFodi Images via .

Pourtant, il y a des points d’interrogation pour 2020/21. Boateng quittera probablement Munich cet été, et Alaba est actuellement en négociations contractuelles. Le statut de Süle est également incertain, car une terrible blessure au genou pour le grand homme pourrait potentiellement marginaliser le joueur de 24 ans plus longtemps que prévu avant qu’il ne puisse revenir à 100%.

Bien qu’il soit question que le club cherche à ajouter un arrière central et un arrière droit au mélange lors de la prochaine période de transfert, les perspectives très bien notées Chris Richards et Lars Lukas Mai attendent avec impatience une chance de faire leur entrée dans l’équipe senior. Le Bayern Munich a-t-il vraiment besoin de sortir et de dépenser de l’argent pour les joueurs avec ces deux jeunes qui attendent dans les coulisses?

Peut être pas.

Richards, l’Américain de 20 ans, s’est montré prometteur avec sa capacité de passe, son jeu intelligent et son style athlétique. À 6 pieds 2 pouces, le natif de l’Alabama a la taille et la vision que les Bavarois convoitent de leurs défenseurs centraux. De plus, Richards a la capacité de passer à l’arrière droit, ce qui en fait également le type d’arme polyvalente que Flick aime déployer.

Mai, qui est également 6 pieds 2 ans, 20 ans et un excellent athlète à part entière, est aussi solide d’une perspective d’arrière central pour gravir les échelons des jeunes dans un certain temps. Connu pour sa maîtrise des duels aériens, ainsi que son sang-froid sur la balle, Mai ressemble également à un joueur prêt à «faire le saut». En rejoignant les Bavarois de l’équipe U-16 du Dynamo Dresden en 2014, Mai est probablement en train de mordiller pendant les minutes de l’équipe première après avoir déjà fait deux apparitions dans la campagne 2017/18.

Les deux joueurs sont considérés comme ayant une capacité de passe exceptionnelle et offrent le caractère physique requis pour le style de jeu brutal de la Bundesliga. Le contrat de Mai devant expirer en 2022 et Richards envisageant une agence libre en 2023, le temps presse pour savoir comment chaque joueur sera – et peut – être patient. De toute évidence, il est encore temps de se développer, mais les deux plaident pour une entrée en phase de planification pour la saison prochaine. Les deux joueurs sont incroyablement talentueux et auraient probablement au moins fait craquer la première équipe dans de nombreux autres clubs.

Devraient-ils avoir cette opportunité la saison prochaine avec le Bayern Munich? Peut-être, ou peut-être une opportunité quelque part pour le football de première équipe est la voie à suivre. Une affectation de prêt à court terme à une destination où les joueurs peuvent jouer en Bundesliga pourrait être la solution pour résoudre cette énigme ou il pourrait simplement être temps de laisser ces deux-là combler les besoins potentiels en effectifs de la Säbener Strasse. C’est une évaluation que Flick, le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic, et le reste de l’équipe de développement des joueurs du Bayern Munich devront bientôt faire.

Les clubs peuvent toujours attendre le talent, mais parfois, le talent ne peut tout simplement pas attendre qu’un club revienne. Une chose est sûre cependant: si Richards et Mai restent avec le club, l’avenir de la ligne de fond de la Säbener Strasse s’annonce extrêmement brillant. Les fans du Bayern Munich devraient avoir confiance dans le talent que le club attend dans les coulisses.