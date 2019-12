Chris Richards et Taylor Booth apprécient tous les deux le défi de jouer en Allemagne pour le Bayern Munich

Les Américains Chris Richards et Taylor Booth ont tous deux rejoint le Bayern Munich à un jeune âge. Richards a rejoint le groupe à 18 ans en 2018, tandis que Booth l'a rejoint à 17 ans au début de 2019. Richards est initialement arrivé en prêt du club MLS FC Dallas tandis que Booth a signé son contrat de trois ans avec le Bayern de l'académie de Real Salt Lake. système.

Les deux espoirs ont fait sentir leur présence dans les équipes respectives du Bayern pour lesquelles ils jouent actuellement; Richards pour les U-23 du Bayern et Booth pour les U-19, bien qu'il ait été blessé pendant la majeure partie de la saison en cours. Les deux joueurs ont également fait des apparitions pour les États-Unis U-19 et U-23, respectivement. Dans une récente interview avec Bundesliga.com, la paire de jeunes a décrit à quoi ressemblaient les défis de jouer en Allemagne plutôt qu'aux États-Unis. Pour Booth, ce sont la physique et la vitesse de jeu en Allemagne qui ont été les plus difficiles à maîtriser:

Il y a certainement quelques différences [chez moi]. Pour moi, le plus important était la physique et la vitesse de jeu. Aux États-Unis, nous avons beaucoup de joueurs techniques, mais quand vous arrivez en Allemagne, c'est beaucoup plus intense et la vitesse de jeu est beaucoup plus rapide. Il faut quelques jeux pour s'y adapter, mais après vous être entraîné et avoir joué à quelques jeux, vous vous y habituez.

Photo de Srdjan Stevanovic / .

Richards a évoqué le fait qu'en Allemagne, il y a davantage de règles du jeu équitables en termes de distribution au sein des équipes talentueuses au sein des ligues dans lesquelles ils évoluent:

Aux États-Unis, nous avions l'habitude de participer à la plupart des matchs en espérant gagner, mais ici, le niveau est à peu près le même dans toute la ligue. Vous n'allez pas avoir une mauvaise équipe le week-end, la plupart des équipes peuvent jouer avec vous. C’est la plus grande différence, je pense.

Pour Richards, le niveau de compétition a également augmenté au cours de la dernière année, alors qu'il est passé des niveaux de la jeunesse du Bayern aux moins de 23 ans. Maintenant, il joue régulièrement contre des joueurs beaucoup plus âgés, plus forts et plus physiques que lui. Le défi constant, cependant, est quelque chose qu'il aime certainement:

Avec les U23, vous jouez contre des hommes adultes chaque week-end, donc vous jouez au football professionnel maintenant. La vitesse de jeu est très différente et c'est beaucoup plus physique.

Photo de Michael Titgemeyer / . pour DFB

Richards et Booth sont également en lice pour rejoindre une prestigieuse liste de joueurs américains qui ont joué pour la première équipe du Bayern et qui deviendraient tous les quatre américains à le faire. Landon Donovan, Julian Green et Wolfgang Sühnholz ont tous réussi cet exploit à différents moments de leur carrière. Les frères Timothy et Malik Tillman sont également en lice pour cet honneur.