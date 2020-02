Chris Smalling à Roma dépend du football européen

Les espoirs du prêteur de Manchester United, Chris Smalling, d’obtenir un transfert permanent vers la Roma risquent de se dessiner après les derniers rapports.

On pense que l’Anglais expérimenté est prêt à déménager en Italie pour y avoir apprécié son charme jusqu’à présent, mais il y a de nombreux facteurs à considérer.

Il est également entendu que United est ouvert à la vente, mais seulement si son prix demandé est atteint malgré le fait qu’Ole Gunnar Solskjaer parle de ses stars du prêt comme si elles avaient encore un avenir à Old Trafford.

Au fil de la saison, les fans se demandent de plus en plus pourquoi Smalling a été autorisé à partir en premier, devant Phil Jones, plus sujet aux blessures et moins capable.

Cela a laissé certains demander à l’ancien Fulham de revenir pour jouer un rôle d’équipe la saison prochaine dans ce que Solskjaer espère être sa deuxième campagne complète en charge.

Selon Sport Witness, les Roms auront du mal à égaler le prix demandé de 18 millions d’euros des Red Devils s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions cette saison.

Smalling voudra aussi plus probablement un mouvement si le football européen est réalisé car c’est ce que la plupart des joueurs veulent de nos jours.

Manchester United a actuellement du mal à se classer parmi les quatre premiers et s’efforce de bien terminer sa saison.