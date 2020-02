Chris Sutton confirme ses commentaires audacieux sur le joueur celtique – HITC

Le Celtic a battu Motherwell 4-0 mercredi soir.

Pundit Chris Sutton a déclaré à BT Sport (05/02/2020, 21h25) qu’il pense que l’Odsonne Edouard du Celtic est la chose la plus proche qu’il ait vue d’Henrik Larsson.

Les Bhoys se sont rendus à Fir Park mercredi soir pour affronter le côté Motherwell de Stephen Robinson et sont repartis avec une victoire de 4-0.

Edouard a fait rouler le ballon avec le premier, avant que Leigh Griffiths ne place le numéro deux en seconde période, préparant le Celtic à une grande victoire.

Callum McGregor a volé dans un troisième, et Edouard a ajouté un autre but pour le faire 4-0, en pliant un coup franc sur le mur et en dehors du poteau.

C’était le deuxième but du coup franc d’Edouard en quelques jours, et il porte son total de buts pour la saison à 23 – alors qu’il a également récolté 16 passes décisives.

Le joueur de 22 ans connaît une saison tout simplement ridicule, et même s’il est susceptible d’attirer un intérêt majeur cet été, les fans du Celtic aiment juste le voir prospérer pour les Bhoys.

Pundit Sutton a suggéré lors des commentaires hier soir qu’Edouard était la chose la plus proche qu’il ait vue au Celtic d’Henrik Larsson, et a maintenu ces commentaires après le coup de sifflet final.

Sutton pense que la capacité aérienne est la seule chose qui manque à Edouard, croyant qu’il a tout le reste dans son jeu en ce moment, et ne pense pas qu’il y ait un joueur en Europe aussi dangereux des coups francs que Edouard non plus.

«Je m’en tiens à cela», a déclaré Sutton. «Larsson était un grand mais ce qu’il était, il était extrêmement désintéressé. Il a joué pour l’équipe. Mais qu’est-ce que ce gars ne peut pas faire? Il pourrait probablement s’améliorer un peu dans les airs et c’est peut-être ça. Il peut tenir le ballon, il a des pieds merveilleux, il peut dépasser les joueurs mais c’est aussi sa conscience et son altruisme. “

«Ce garçon va dans des endroits. Ses coups francs sont ridicules. Honnêtement, je ne peux pas penser à un autre joueur à travers l’Europe qui prend des coups francs comme lui. Dans et autour de la boîte est une compétence si difficile, il le fait avec facilité. Vous vous attendez à un but chaque fois que le Celtic obtient un coup franc! », A-t-il ajouté.