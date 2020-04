Chris Sutton discute de la carrière du club, bouleversant Arsenal et snobant l’Angleterre

En profondeur

On nous dit souvent que le match des jours de gloire de l’Angleterre en noir et blanc, avec un bref éclat lorsque Bobby Robson a trémoussé et que les larmes ont coulé sur les joues de Paul Gascoigne, mais l’âge d’or des attaquants anglais est sûrement venu au milieu des années 90.

Entre 1994-95 et 1997-98, 11 Anglais différents en quatre saisons ont marqué plus de 15 buts en Premier League. À titre de comparaison, depuis 2011, seuls cinq ont réussi cet exploit: Harry Kane, Jamie Vardy, Charlie Austin, Daniel Sturridge et Wayne Rooney.

Alan Shearer, Ian Wright, Robbie Fowler, Les Ferdinand, Andy Cole, Teddy Sheringham, Matt Le Tissier figuraient parmi les 11. Chacun d’eux a été plafonné par l’Angleterre, malgré la compétition pour les places, mais un seul n’a pas réussi à gagner plus d’un seul casquette.

L’homme oublié était Chris Sutton.

Sutton a commencé à Norwich City après avoir déménagé à Norfolk comme un enfant du Nottinghamshire, se joignant comme stagiaire. Il a fait irruption dans l’équipe à 18 ans et a été presque immédiatement propulsé dans la célébrité.

Norwich a concouru pour le premier titre de Premier League, terminant troisième et ne tombant qu’en mars et avril. Cela a amené des nuits européennes célèbres à Carrow Road et des buts réguliers pour Sutton, qui attirait désormais l’attention des clubs de haut niveau.

«J’ai fait deux ans là-bas en tant que YTS, et c’était un club qui avait une réputation similaire à West Ham de développer de jeunes joueurs et de leur donner une opportunité. Mais je suis entré dans une équipe à 18 ans pleine de bons joueurs expérimentés.

«Lors de la saison 1992-93, nous aurions pu gagner la Premier League. Nous avons terminé troisième, mais nous avons eu une chance.

«Nous avons joué à Manchester United à Pâques, et je sais que ce ne sont que des si et des mais, mais nous avons fini par perdre ce match 3-1 face à une très bonne équipe United qui a remporté le match.

«Nous avons eu une véritable chance, mais à l’époque je ne pense pas que nous pensions vraiment que nous allions dépasser la ligne. Mais ce sont des moments formidables qui se sont poursuivis la saison prochaine avec le football européen et cette célèbre victoire sur le Bayern Munich, Jeremy Goss, une légende de Norwich, et son objectif au Stade olympique. »

Sutton a marqué huit fois en 1992-93, mais c’est la saison suivante que sa carrière a vraiment décollé. Alors que la fortune de Norwich a souffert, Sutton, 20 ans, a marqué 25 buts en championnat, battu uniquement par Cole à Newcastle et Shearer à Blackburn Rovers.

Déménagement à Blackburn

Alors que Norwich n’a remporté que deux matchs de championnat après le jour de l’an, Sutton était en demande.

“La raison pour laquelle j’ai déménagé était à cause de quelques problèmes à l’époque en raison du succès que Norwich avait eu en un temps relativement court”, dit-il.

«Mike Walker était le manager et est parti, ce qui était une grande partie (de la raison pour laquelle j’ai déménagé). J’aimais Mike, c’était mon manager de l’équipe de réserve, et j’avais l’impression que le club manquait un peu d’ambition.

«Mais encore plus grand que le départ de Mike, c’était quand le club a laissé Ruel Fox aller à Newcastle. Ruel était un compagnon, ce qui n’a pas aidé, mais c’est à ce moment-là que vous avez pensé “nous n’allons pas être aussi forts”. “

Selon les rumeurs, Manchester United, Arsenal et Blackburn Rovers s’intéressaient tous à Sutton à l’époque, et je me demande s’il était au courant de cet intérêt. Le cliché est que les joueurs se concentrent sur leurs performances et laissent le reste s’occuper de lui-même, mais ce n’est sûrement pas si simple?

“Faisons les choses correctement, nous sommes tous sur écoute, nous faisons tous semblant de ne pas le faire, et il y avait beaucoup d’intérêt de la part de nombreux clubs”, a déclaré Sutton.

«J’ai fini par aller à Blackburn même si le président Robert Chase avait dit plus tôt cette saison que s’il me vendait, il ne serait pas au club. Remarquablement, il a changé d’avis quand le gros argent est arrivé! »

Le choix de Sutton était surprenant pour beaucoup, mais il est devenu un coup de maître. Le propriétaire de Blackburn, Jack Walker, constituait une équipe capable de remporter le titre de Premier League, et le partenariat de Sutton avec Alan Shearer sous la direction de Kenny Dalglish est devenu l’épine dorsale de leur triomphe.

Sutton jouerait un rôle de soutien pour Shearer, marquant 15 fois dans la ligue, mais c’était une position mature pour un joueur de 21 ans.

«Kenny Dalglish a été une partie intégrante de ma participation aux Blackburn Rovers, une équipe qui avait réclamé le titre la saison précédente.

«À cette époque, Blackburn avait été le grand dépensier. Shearer était entré, je pense, une saison ou deux plus tôt et avait été superbement prolifique au cours de la saison 93-94, et la chance de jouer avec Alan était une grande chose.

«Mais en tant que jeune homme qui a grandi en regardant Kenny Dalglish, la chance de jouer pour Kenny était énorme. Je lui ai parlé au téléphone pendant une bonne partie de l’heure, et pour être honnête, je n’ai pas pu comprendre un mot qu’il a dit, mais j’ai quand même fini par signer pour eux. “

Renverser l’arsenal

Une histoire souvent racontée au sujet du temps de Sutton à Blackburn concerne une controverse contre Arsenal au cours de la saison 1996-97, lorsque Patrick Vieira a botté le ballon pour que le blessé Stephen Hughes puisse être soigné.

Irrité par ce qu’il percevait comme une perte de temps, Sutton a fait pression sur Nigel Winterburn après avoir reçu la remise en jeu et remporté un corner à partir duquel Blackburn a marqué. Arsenal manquerait la Ligue des champions à la différence de buts.

“De mon point de vue, c’était un moment où si quelqu’un tombait blessé, vous lui renvoyiez le ballon”, explique Sutton. «Mais je pense qu’il y avait un peu de jeu, je pense que Patrick Vieira s’était assis.

“Donc, nous avions botté le ballon, mais nous étions 1-0 à terre et nous voulions désespérément y revenir. Nous avons senti qu’il perdait du temps – et quand je dis «nous», la plupart de mes coéquipiers ont ensuite secoué la tête et prétendu que c’était vraiment mauvais ce que j’avais fait, mais ce sont eux qui m’ont dit de le faire.

«Il y a eu une remise en jeu de Nigel Winterburn, il a tâtonné au coin du pavillon en essayant de le garder, puis il s’est éteint et tout l’enfer s’est déchaîné parmi les joueurs. Mais Arsenal devait encore défendre le corner. C’est Garry Flitcroft qui a marqué avec une finition brillante, une demi-volée dans le coin supérieur.

«Je pense qu’il y a eu quatre minutes de temps de blessure, et j’ai joué ces quatre minutes juste à côté du tunnel à Highbury sur l’aile gauche. Dès que le coup de sifflet s’est déclenché, toutes les menaces que j’ai reçues m’ont frappé directement dans le tunnel. Je n’étais pas le joueur le plus rapide, mais je peux vous assurer que j’étais assez rapide ce jour-là!

«Je pense que Keown et quelques autres joueurs d’Arsenal essayaient de rentrer dans les vestiaires après moi, mais ils se seraient bien débrouillés parce que je me suis enfermé dans les toilettes avec mes pieds contre la porte, donc ils ont dû à travers quelques portes pour me rejoindre. “

Chelsea se débat

Lorsque Sutton a finalement quitté Blackburn en 1999, c’était pour un déménagement à Chelsea. Manchester United avait de nouveau demandé des informations sur un attaquant maintenant âgé de 26 ans, mais Chelsea a payé le prix demandé de 10 millions de livres sterling.

C’était une décision qui, admet Sutton, a mal commencé et ne s’est pas améliorée, bien qu’il ne reproche à personne d’autre qu’à lui-même la déception. Il concède que ses occasions manquées ont fait de lui une figure impopulaire auprès des supporters et ont finalement conduit à sa vente après une seule saison.

«Je suis entré dans une équipe avec des gens comme Zola, Desailly, Gus Poyet, Dennis Wise et un très bon manager en [Gianluca] Vialli, donc je ne blâme personne », dit-il.

«J’ai mal commencé, j’ai raté des occasions, j’ai perdu confiance et je sens que j’ai laissé tomber Vialli. Je pensais que c’était un homme vraiment bon, et je ne pense pas que dépenser 10 millions de livres sterling pour moi cette saison ait vraiment aidé sa carrière de manager. “

“Au moment où je me disais que je n’avais pas perdu confiance, il y avait un élément d’illusion, mais je pense que j’étais hésitant et c’est la seule chose que vous ne pouvez pas être en tant qu’attaquant à ce niveau.

«Je n’ai pas marqué suffisamment de buts. Une partie de mon jeu complet était OK, mais j’y étais allé pour beaucoup d’argent et vous êtes jugé. C’est tout à fait juste, je n’ai pas bien fait, et je pense que Ken Bates était content de voir mon dos après une saison. “

Liens avec Larsson

L’échec à Chelsea a cependant apporté une nouvelle opportunité et a insufflé une nouvelle vie à la carrière de Sutton. C’est Celtic qui a payé 6 millions de livres sterling pour Sutton en juillet 2000, ce qui lui a permis de rejoindre Henrik Larsson. Il resterait six ans, marquant 86 buts.

«Il avait une mentalité similaire à Shearer», dit Sutton à propos de Larsson. «Il avait une force mentale vraiment difficile, n’avait pas peur de rater, était impitoyable, mais aussi un vrai joueur d’équipe et un footballeur polyvalent. Nous l’avons vu lors de la finale de la Ligue des Champions 2006 quand il est venu pour Barcelone et a changé le jeu.

«C’était un vrai footballeur. Il pouvait tomber profondément, se relier, jouer sur les côtés, jouer par lui-même. Il était superbe dans les airs et vraiment désintéressé. J’avais une relation formidable avec Henrik. Il était brillant pour moi et une joie de jouer avec.

Après la déception de Stamford Bridge, Sutton est beaucoup plus heureux de discuter de son temps au Celtic. Il s’agissait de retrouver son amour pour le jeu.

«J’ai connu les cinq meilleures années de ma carrière au Celtic», explique Sutton. «Une grande partie de cela était Martin O’Neill, mais la chance de jouer avec Henrik Larsson était énorme, un peu comme aller à Blackburn avec Alan Shearer.

«Après la déception de Chelsea, c’était une grande chose d’essayer de réapprécier mon football. J’ai traversé beaucoup de mes jeunes années en ce que je m’attendais à ce que les choses soient une progression naturelle et que tout soit simple.

“Il m’a fallu ce choc à Chelsea pour me dégriser si vous voulez et vraiment réaliser à quel point j’ai eu la chance d’être footballeur dans un grand club comme le Celtic.”

Refuser l’Angleterre

Ayant pris sa retraite après de brèves périodes avec Birmingham City et Aston Villa, remporté des titres de champion dans deux pays, joué en finale de la Coupe UEFA et joué en Ligue des champions, Sutton serait pardonné de n’avoir aucun regret. Pourtant, il y a encore un problème tenace.

L’une des histoires les plus notoires à son sujet concerne sa carrière en Angleterre, ou son absence.

Après 11 minutes d’un match amical contre le Cameroun, Glenn Hoddle a rétrogradé Sutton dans l’équipe d’Angleterre «B» pour affronter le Chili «B».

Se sentant déçu par son manager, Sutton se retira. Ce serait la mort de sa carrière internationale.

«C’était encore une autre erreur. J’ai été choisi pour le match contre le Cameroun, et j’étais vraiment ravi de monter et d’avoir mon premier aperçu du football international », a déclaré Sutton.

«Puis, au cours des prochains mois avant le match contre le Chili, j’ai bien fait. Ma forme était bonne et je pense qu’il y avait des blessures.

«Je n’étais pas trompé, c’était l’époque de Sheringham, Shearer, Andy Cole, Ian Wright, Les Ferdinand, il y avait Stan Collymore… Michael Owen était venu sur la scène, il y avait beaucoup de compétition.

«Mais je sentais que j’aurais eu ma chance et bien joué, alors j’ai pensé que je serais définitivement de nouveau dans l’équipe. J’ai pensé que je pourrais être honnête, puis Glenn Hoddle m’a mis dans l’équipe B.

«Dire que j’étais en colère serait un euphémisme. Je pensais avoir réagi de la bonne manière à l’époque, mais je pensais que j’avais réagi de la bonne manière sur beaucoup de choses! Ce n’était pas bien ce que j’ai fait, et Glenn Hoddle avait tout à fait raison de me mettre à l’écart.

«Je lui ai téléphoné et lui ai dit que je n’allais pas jouer pour l’équipe B, et il a dit que je ne jouerais plus jamais pour l’Angleterre. Et vous devez dire qu’il avait raison! “

Cet article a été initialement publié en mars 2017.

Par Daniel Storey

