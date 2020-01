Christian Bravo a été officialisé à Peñarol »Prensaf Fútbol

Mercredi 15 janvier 2020

L’ancien attaquant Montevideo Wanderers, a été officialisé comme la huitième signature de l’équipe qui dirige techniquement Diego Forlán. Le Chilien vient d’être l’une des principales figures du football «charrúa» et a la Copa Libertadores comme défi.

Le séjour de Christian Bravo dans le football uruguayen a été jusqu’à présent plus que positif. Et c’est que durant cette journée (15/1) Peñarol de Montevideo a officialisé l’embauche de l’attaquant national après la grande saison passée chez Montevideo Wanderers.

Depuis qu’il est venu chez les “ bohémiens ”, Bravo est devenu une pièce inébranlable dans le schéma tactique: il a joué 30 matchs la saison dernière et a également apporté une contribution significative au score, avec 6 scores, ce qui l’a conduit à faire partie du XI idéal du premier Division de l’Uruguay

Le transfert de Bravo dans la zone «carbonero» signifiera le huitième maillot de la course de 26 ans à droite. De plus, il sera dirigé par Diego Forlán et aura comme défi international la Copa Libertadores, où il forme le groupe C avec Athletico Paranaense, Jorge Wilstermann et Colo Colo.