Portugais Jesualdo Ferreira il est devenu le nouvel entraîneur du Saints du Brésil, après la démission il y a deux semaines de l'Argentin Jorge Sampaoli. «HABEMUS TECHNIQUE! Jesualdo Ferreira est le nouvel entraîneur de Santos. Les Portugais ont signé un contrat jusqu'à la fin de 2020. Bienvenue, professeur! »a annoncé le club sur Twitter.

Le club de São Paulo n'a pas indiqué quand le nouveau barreur, 73 ans, sera introduit. Ferreira s'est entraîné jusqu'au milieu de l'année Al Sadd Qatari, actuellement dirigé par Xavi Hernández, ancien entraîneur de Barcelone. La longue liste de clubs formés par Ferreira comprend Málaga, Panathinaikos et les Portugais portugais, Benfica et Sporting de Lisboa.

Sampaoli, 59 ans, d'Argentine et du Chili, avait un contrat avec lui Saints jusqu'en décembre 2020, mais a demandé la démission après la fin de Brasileirao par, selon la presse locale, des désaccords avec le conseil d'administration du club. L'Argentine a été annoncée par le Saints en décembre 2018 et a mené cette équipe en 65 matchs, avec un bilan de 35 victoires, 15 nuls et 15 défaites.

Il Saints Il est tombé amoureux du public brésilien cette année avec un football très offensif qui lui a valu de terminer deuxième à Brasileirao, derrière le champion Flamengo, malgré un budget bien inférieur à celui des autres équipes. Maintenant, le doute réside dans le fait que Ferreira aura le péruvien ou non Christian Cave dans ses onze ans.

