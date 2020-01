Christian Eriksen est arrivé en Italie pour signer pour l’Inter Milan »Football Press

Lundi 27 janvier 2020

Le milieu de terrain danois de 27 ans est arrivé à Milan pour signer avec Alexis Sánchez Inter pour les deux prochaines saisons. Eriksen, qui faisait partie de plusieurs équipes sur ce marché européen des transferts, est venu en échange de 20 millions d’euros.

Avec 320 matchs, 66 buts et 90 passes décisives en 5 saisons avec Tottenham, la roue est venue en échange de 20 millions d’euros et un salaire de 7,5 millions de la même pièce par an.

L’arrivée d’Eriksen au club où Alexis Sánchez milite, intervient après une saison irrégulière avec les ‘Spurs’ dans laquelle depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, José Mourinho, il a perdu de l’importance dans l’équipe, ce qui l’a forcé à chercher de nouveaux horizons

Avec l’arrivée du Danois, l’option d’Arturo Vidal dans l’équipe italienne se refroidit, donc l’option de voir “AS7” avec le “Roi” dans la même équipe doit attendre. Eriksen rejoint les signatures du marché d’hiver d’Ashley Young et Victor Moses.

