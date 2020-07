Christian Eriksen est désormais propriétaire. Mais pas encore le leader technique dont Inter a besoin

Un 7,5 encourageant pour la reprise, en reprise contre la Sampdoria. Donc deux 5 en succession rapide, avec Sassuolo et Parme. L’excellent impact du banc dans le match, cependant, déjà sur le dossier contre Brescia, 6.5. Donc 4,5 hier contre Bologne. La feuille de route de Christian Eriksen avec le maillot de l’Inter, depuis la reprise du championnat, il se prête à différentes lectures et interprétations.

Maintenant, Eriksen est propriétaire – S’arrêtant au championnat, la marque du joueur danois a définitivement augmenté. Avant le verrouillage, il avait rassemblé 4 apparitions dont une seule en tant que propriétaire (avec l’Udinese). Puis juste quelques minutes ici et là. Dès la seconde mi-temps, 3-4-1-2 et Eriksen au centre de la manœuvre, dès la première minute, à 4 reprises sur 5. Le match contre Brescia, où l’ancien Tottenham était assis pour reprendre son souffle puis entrer lorsque la course est en cours.

La performance est définitivement fluctuante – Les chiffres peuvent dire beaucoup mais rien. Tout dépend des situations et des moments. Et à ce stade où l’Inter s’est coupé (ou presque) de la course au Scudetto, il est juste de s’appuyer sur les bulletins antérieurs pour comprendre l’impact du Danois: comme le dit très bien le succès avec Samp en seconde période. Une passe décisive a marqué, au moins 2 autres non exploités par ses coéquipiers et plus généralement le sentiment que le post-Covid était le joueur sensationnel admiré pour les traits larges de l’expérience londonienne. Ensuite, les performances incolores avec Sassuolo et Parme, avant l’excellent impact avec Brescia dans la course maintenant sur glace. Jusqu’à 4,5 qui explique bien sa performance face à Bologne. Dans l’ensemble, un jeu et une pièce bien faits, 3 courses en dessous de la suffisance. Des chiffres qui peuvent évidemment être interprétés et lus sous différents angles, mais qui montrent sans trop de doutes qu’Eriksen n’est toujours pas ce qu’Inter et Conte aimeraient. Tel est le guide technique, leader dans le domaine, dont les onze Nerazzurri semblent en grand besoin.

