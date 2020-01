Christian Eriksen, officiel à l’Inter Milan: le danois a été annoncé comme signant jusqu’au 30 juin 2024 Italie

Mis à jour le 28/01/2020 à 08:23

Club italien Inter Milan a annoncé mardi l’incorporation du volant danois Christian Eriksen comme renforcement de marché des transferts d’hiver. Le footballeur de 27 ans, qui arrive de l’anglais Tottenham, a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024.

Le désormais ancien “Spurs” avait un contrat avec son ancien club jusqu’à la mi-2020, mais il a préféré quitter avant la fin du lien, apparemment en raison de désaccords avec le style de jeu de Jose Mourinho, selon “Daily Star”.

Les détails de l’opération qui a conduit à Eriksen pour signer pour la photo «Neroazzurro», mais selon des sources de journaux en Angleterre, on suppose que l’Inter a payé environ 20 millions d’euros à Tottenham pour le pass danois complet.

L’équipe italienne est allée de l’avant à Manchester United, le PSG et la Juventus qui voulaient avoir les services du Danois, et a conclu un accord avec le Tottenham pour Eriksen de rejoindre le projet d’Antonio Conte, dont l’obligation est de gagner la Ligue Europa.

«Tous les fans de l’Inter veulent profiter de cette occasion pour souhaiter chaleureusement la bienvenue au nouveau joueur du club et lui souhaiter le meilleur pour toutes les aventures qu’il vivra en portant le maillot Nerazzurri. #WelcomeChristian! ”, Le club lombard a publié sur son site officiel.

Eriksen est arrivé à Tottenham de l’Ajax en 2013 et a joué plus de 200 matchs avec le club londonien, en plus d’être 95 fois international avec le Danemark.

