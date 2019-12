Christian Früchtl pas gêné par l'accord Alexander Nübel au Bayern.

Un peu plus d'un mois après que Christian Früchtl a signé une prolongation de contrat avec le Bayern Munich, il a été annoncé que Alexander Nübel du FC Schalke avait décidé de rejoindre le Bayern cet été afin d'être considéré comme le successeur naturel de Manuel Neuer. Nübel était sur le radar du Bayern depuis un certain temps, et le directeur sportif Hasan Salihamidzic a convaincu le joueur de 23 ans de choisir de venir à Munich sur une liste d'autres meilleurs clubs intéressés par son plan décrit pour lui de remplacer Neuer.

Selon un nouveau rapport de SportBild, Früchtl ne s’inquiète pas trop de la venue de Nübel au Bayern car il prévoit de se prêter quelque part la saison prochaine. Son agent, Christian Rößner a confirmé que des discussions avec Salihamidzic sur un prêt potentiel pour Früchtl devraient avoir lieu:

En collaboration avec Hasan, nous discuterons de la possibilité d'un prêt, à condition qu'il soit utile pour le développement de Christian et à l'avenir pour le FC Bayern.

Rößner a également déclaré qu'il y avait eu des offres concrètes de clubs en Premier League pour Früchtl, donc il y a des options sur la table:

On nous a proposé des options très intéressantes pour Christian de la Premier League.

Après que les réserves du Bayern ont fait match nul 1-1 contre les Würzburger Kickers dimanche après-midi dans la 3. Liga, Früchtl a répondu et aimé un commentaire qui a été laissé sur son post Instagram suggérant qu'il devrait quitter le Bayern:

Jusqu'à présent cette saison, Früchtl a commencé et joué les 90 minutes complètes dans les 20 matches du Bayern II dans la 3. Liga, bien qu'il n'ait enregistré qu'une seule feuille blanche. Il n'a pas encore fait partie de l'équipe de la première équipe du Bayern cette saison, mais c'est un exploit qu'il a déjà réalisé plusieurs fois lors des saisons 2018/2019 et 2017/2018 lorsqu'il a été nommé sur le banc.

Avec sa prolongation de contrat, il a confié son avenir au Bayern jusqu'en juin 2022, mais avec l'ajout de Nübel, il semble maintenant que Früchtl devra vraiment examiner ses options pour aller de l'avant. Un sort de prêt pourrait potentiellement être ce qui lui ferait le mieux, surtout à seulement 19 ans.