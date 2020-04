Christian Früchtl prêt pour la bataille dans la rangée des gardiens du Bayern Munich

S’il y a une position sur la liste du Bayern Munich où il y a un sens accru du drame, il n’y a aucun doute que c’est entre les bâtons.

Les négociations pour la prolongation potentielle du contrat de Manuel Neuer ont été une course d’émotions pour les fans du gardien légendaire, tandis que Sven Ulreich n’a pas hésité à accueillir une compétition avec le futur gardien Schalke 04 Alexander Nübel pour éventuellement soutenir Neuer.

Et ce n’est que le drame de la première équipe.

La profondeur organisationnelle dans les buts du Bayern Munich est en quelque sorte absurde. Si vous rejetez ce «top trois» extrêmement solide pour 2020-2021 à Neuer, Ulreich et Nübel, vous pouvez alors vous aventurer jusqu’au Bayern Munich II, qui met en vedette des jeunes de renom Christian Früchtl et Ron-Thorben Hoffmann.

Ron-Thorben Hoffmann est mécontent de sa situation cette saison. Il espérait tourner avec Christian Früchtl dans la 2e équipe, mais n’a commencé qu’une seule fois. Hoffmann ne resterait au Bayern que s’il devenait partant en Liga 3, ce qui pourrait être possible si Früchtl part en prêt [Kicker] pic.twitter.com/dQyNbw4Mr1 – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 20 avril 2020

Même au sein de l’équipe junior, la situation du gardien de but est un peu controversée. Quelques jours seulement après que Hoffmann ait relayé qu’il voulait avoir sa propre opportunité de montrer ses compétences et de revendiquer une place d’organisation dans l’ordre hiérarchique du gardien de but, Früchtl fait savoir qu’il est impatient de se battre pour sa place dans le club par un pièce d’Abendzeitung.

Le prospect de 20 ans ne conteste pas qu’un prêt pour la saison prochaine pourrait être le meilleur, mais il n’a pas l’intention de céder son poste au sein du club:

Peu m’importe qu’un Alexander Nübel vienne. Ou celui qui pourrait venir. Je veux arriver au FC Bayern Munich.

L’agent de Früchtl, Christian Rössner, pense qu’un prêt pour la saison prochaine est un bon plan et qu’il y a beaucoup de prétendants de qualité, y compris le FC Augsburg, plusieurs première et deuxième équipes de Bundesliga, et quelques clubs de Premier League:

(Le plan est de) partir, jouer à un niveau supérieur, se montrer là-bas, puis retourner au Bayern Munich et dire: “J’ai le temps de jeu que les autres n’ont pas.” Ce sont des clubs très respectés et très bons avec une longue tradition en Premier League.

Rössner pense que le Bayern Munich pourrait préférer Augsbourg en raison de sa proximité.

(Augsburg est) bien sûr toujours un club intéressant pour un jeune joueur qui veut se développer.

Au final, cependant, Rössner et Früchtl pensent que le jeune gardien de but est prêt pour une carrière réussie en tant que gardien de haut niveau.

La chose la plus importante est la perspective. Christian n’ira nulle part en tant que numéro deux, mais seulement en tant que numéro un.

Rössner a conclu en tirant une flèche empoisonnée vers l’équipe de Nübel:

En raison de ses compétences, Christian n’a pas besoin de s’enfuir. Bien au contraire. Mais nous ne ferons certainement pas la même erreur que celle commise par Nübel et son agent, aller à Munich maintenant et s’asseoir sur le banc.

Cela ne correspond peut-être pas exactement à la bataille pour le trône de fer, mais il est clair que chaque gardien de but de la Säbener Straße croit en ses propres capacités et n’est pas prêt à s’éloigner de la compétition avec le club.