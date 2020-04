Christian Vieri affirme que le joueur lié à Tottenham est le meilleur au monde, d’une valeur de 250 millions de livres sterling – HITC

Les Spurs de Jose Mourinho auraient encore une chance d’attirer Erling Braut Haaland, le prodige de la Bundesliga du Borussia Dortmund, en Premier League.

Erling Braut Haaland est le meilleur attaquant du football mondial et pourrait valoir plus de 250 millions de livres sterling, a déclaré la légende italienne Christian Vieri au Corriere dello Sera au sujet de l’objectif annoncé de Tottenham Hotspur.

Maintenant, avant que vous ne vous moquiez tous de l’idée que ce garçon aux cheveux blonds se produise au nord de Londres pendant la morte-saison, la perspective de voir Haaland concourir en tête de la ligue sous Jose Mourinho la saison prochaine ne peut pas encore être écartée.

Il y a une clause de libération de 63 millions de livres sterling dans son contrat avec le Borussia Dortmund après tout.

Et si Tottenham perd le talisman Harry Kane cet été, au milieu des affirmations selon lesquelles un diplômé de l’académie de plus en plus frustré est ouvert à l’idée de rejoindre la Juventus ou Manchester United, Daniel Levy ne manquera pas d’argent à dépenser.

Bien que si vous demandez à Vieri, qui est devenu le footballeur le plus cher du monde en rejoignant l’Inter en 1999, Haaland pourrait un jour suivre ses traces et obtenir une place dans les livres d’histoire.

“Haaland est le plus fort de tous et a bien fait de choisir le Borussia Dortmund, le meilleur club pour améliorer les garçons”, dit Vieri.

“Dans quelques années, il ira dans une grande équipe pour 150 millions de livres, peut-être 250 millions de livres.”

Vieri marque un point. Si Haaland continue sur sa trajectoire actuelle, alors la place de Neymar en tant que joueur le plus cher de tous les temps sera sûrement plus menacée que jamais.

Et vous imaginez que Tottenham est pleinement conscient de cette clause de libération de 63 millions de livres sterling, sachant que c’est peut-être la seule et unique chance qu’il a de décrocher un numéro 9 meurtrier avec 40 buts en 33 matchs cette saison.

