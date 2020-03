Cicinho révèle qu’il souffre d’alcoolisme depuis près de 20 ans

L’ancien brésilien ‘Cicinho‘, qui, parmi d’autres équipes européennes, a joué au Real Madrid pendant environ deux ans, a révélé dans une chronique publiée ce lundi dans le journal ‘Estado de Sao Paulo’ qui souffrait d’alcoolisme depuis près de 20 ans.

“J’ai commencé à boire avec 13 à 14 ans, quand je suis allé au Botafogo de Ribeirao Preto. Ils m’ont dit que la bière était bonne et je l’ai eue. Tout a commencé avec le premier verre et je suis parti avec 30 ans. Près de 20 ans à boire”, l’exfutbolsita a avoué dans son écriture, dans laquelle dit qu’il venait boire “environ dix bières par jour”.

Cicinho a expliqué que jusqu’à sa signature pour l’Atlético Mineiro, au début de sa carrière sportive, “il ne” buvait que de la bière “parce qu’il n’avait pas d’argent”, mais “il a commencé à tout boire”.

“Et le cigare. J’ai fumé pendant 11 ans, de 1999 à 2010. Il ne fumait que lorsqu’il buvait, mais regardez ce qu’il buvait … Toute la journée “, a-t-il ajouté. Il a également dit qu’il avait l’impression de se déranger quand il a commencé à perdre” le plaisir “de” jouer au football “.

“J’ai toujours été amoureux du football. Lorsque Dieu fait un don et que nous ne savons pas comment l’administrer, c’est parce qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Je n’avais plus de plaisir à entrer sur le terrain, à m’entraîner et à me concentrer. Il avait 30 ans et jouait avec les Roms en 2010 “, a-t-il déclaré.

Cicinho, aujourd’hui âgé de 39 ans, a annoncé sa retraite du football en mars 2018 en raison de ses problèmes constants au genou.

Il a commencé à émerger au Brésil avec le maillot de Sao Paulo, avec lequel il a remporté la Copa Libertadores 2005 et la Coupe du monde des clubs cette année-là. Sa bonne performance avec l’équipe de São Paulo a retenu l’attention du Real Madrid, qui l’a engagé fin 2005 bien qu’il l’ait transféré un peu plus d’un an et demi plus tard à Rome.

Cicinho a déclaré qu’il avait commencé le chemin de sa réhabilitation des problèmes d’alcool en rencontrant sa femme.

“Elle m’a encouragé à connaître les principes que j’avais, qui étaient orientés vers la parole de Dieu, et c’est ainsi que j’ai eu ma transformation”, a-t-il résumé. «Le football a été une phase de ma vie. Maintenant, ma phase consiste à montrer mon témoignage et à aider les gens à ne pas tomber sur la route où je suis tombé. Je donne des conférences de motivation. Je ne suis pas en mesure de jouer, mon esprit est un ancien footballeur, mon corps y est déjà habitué “, a-t-il déclaré.

Il a révélé que la première fois qu’il a présenté son problème “il a été très critiqué”, mais a déclaré que lorsqu’une “personne parle ouvertement” de ces questions, c’est parce “qu’il a surmonté tous les traumatismes”.

“Je n’ai pas eu de problèmes d’alcool et de cigarettes depuis huit ans. Je ne trahis pas ma femme, je vis les principes que Dieu me demande. J’espère que les gens verront cela du côté de l’aide parce qu’il est triste de voir de grands footballeurs brésiliens et mondiaux avec le pouvoir d’influencer le bon côté, et qu’ils le font du mauvais côté “, a-t-il conclu.